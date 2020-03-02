У Німеччині 150 працівників компанії BMW відправили на карантин після того, як один із співробітників компанії отримав позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє CNN."BMW відправила близько 150 працівників на карантин у Мюнхені, що в Німеччині, після того, як в одного із працівників виявили коронавірус", - повідомили в ЗМІ.

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Вказано, що у компанії підтвердили захворювання у їхнього співробітника. "Працівник перебуває на лікуванні з вихідних. За даних обставин, у нього все добре. Здоров'я та безпека наших співробітників - наш головний пріоритет. З огляду на сучасні зміни, BMW Group негайно розпочала подальші заходи щодо захисту своїх працівників. Наприклад, вісьмом колегам, які контактували з ним, порадили пройти рекомендований 14-денний карантин", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що компанія закрила та продезінфікувала приміщення, які могли бути зараженими.

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