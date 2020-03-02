Вживаний BMW X5 для багатьох був і залишається мрією або метою. Ось тільки придбавши такий автомобіль, його новий власник стикається з цілою купою проблем, вирішення яких вимагає серйозних матеріальних витрат.

Поведінку покупців вживаних BMW іноді дуже складно пояснити з точки зору фінансової грамотності. Практично всі автомобілі цієї марки, і X5 в кузові E70 не виняток, мають чудові ходові характеристики і можуть запросто з першої поїздки закрутити голову практично будь-якому активному драйверу.

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Після цього для досягнення мети, тобто покупки BMW, позичаються гроші, беруться кредити і відбуваються інші абсолютно невиважені кроки. А коли автомобіль вимагає заміни дорогих деталей, його новий власник виявляється в дуже сумній ситуації. Найчастіше в таких випадках починаються пошуки найдешевшого автосервісу і встановлення найдоступніших запчастин. А коли утримання автомобіля виявляється і зовсім непосильним – його виставляють на продаж і продають наступного мрійнику, сповненого надій.

Втім, якщо ви дочитали до цього місця і все ще впевнені, що хочете саме BMW X5, а все вищесказане вас не стосується і ніколи не торкнеться – будьте дуже уважними при виборі. Адже місць, на які варто звернути пильніше увагу в цьому автомобілі, дуже багато. Особливо в дорестайлінгових машинах (до 2010 року випуску).

Кузов

Корозійна стійкість у E70 цілком непогана. Найчастіше перші осередки іржі з'являються в задніх колісних арках і під декоративним накладками порогів. Також слабким місцем називають нижню частину ущільнювача під лобовим склом. При пошкодженні вода потрапляє в підкапотний простір і заливає електронні деталі, розташовані на двигуні.

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На BMW X5 (E70) часто тріскаються фари, особливо ця проблема актуальна для версій з заводським ксеноном. Коштують оригінальні ксенонові фари дуже дорого, тому власники воліють їх клеїти, що допомагає ненадовго. Всередину потрапляє волога, фари потіють, а лампочки (теж, до речі, не дешеві) виходять з ладу.

Ще одна вельми поширена кузовна проблема – шланг омивача заднього скла. Він проходить в салоні з боку водія і часто протікає. Його заміна не дуже складна, але вимагає часткового розбирання і просушки салону, що займає чимало часу. Сам шланг недорогий.

Мотори BMW X5 (E70)

На BMW X5 (E70) встановлювали рядні дизельні "шістки" об'ємом 3,0 л в декількох варіантах потужності, рядні бензинові "шістки" об'ємом 3,0 л, і досить вдалі топові V8.

Дизельні мотори, особливо ті, пробіг яких наближається до 250-300 тисячи кілометрів, – не найкращий варіант для покупки. Саме на цьому пробігу у них розтягуються ланцюги ГРМ, виходять з ладу турбонагнітачі, вимагають уваги сажові фільтри, трапляються проблеми з вихровими заслінками у впускному колекторі і потрібна заміна блоку управління свічками накалу (разом з самими свічками).

Також на цьому пробігу знадобиться заміна демпферного шківа колінвала і термостата. Сумарна вартість таких робіт разом із запчастинами цілком може досягати 2-4 тис. доларів.

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Найчастіше при подібних серйозних втручаннях з дизелів видаляють всі екологічні хитрощі (вихрові заслінки, клапан ЄДР, фільтр сажі, каталізатор) і змінюють прошивку в блоці управління двигуном. В результаті зменшується витрата палива і поліпшуються динамічні показники, але про відповідність екологічним стандартам (як і проходження техогляду) говорити вже не доводиться.

3-літрова рядна бензинова шістка – свого роду компроміс. Проблеми з ланцюгом ГРМ тут виникають трохи раніше, ніж на дизельних моторах, але в цілому витрати на ремонт бензинового двигуна трохи менше. У зоні ризику – механізми Valvetronic і VANOS, а також відносно недорогі котушки запалювання, датчики положення розподільного вала, досить дорогий датчик масової витрати повітря і термостат. Іноді доводиться міняти клапанну кришку через вихід з ладу мембрани вентиляції картера.

Особливу увагу власникам рядних 3-літрових шісток потрібно приділяти роботі системи охолодження, особливо чистоті радіатора. Ці двигуни схильні до перегріву, а на приладовій панелі датчик температури відсутній. В результаті про те, що двигун "закипів", водій дізнається постфактум, коли вже надто пізно.

V8 має хороший запас потужності і досить пристойний ресурс. За винятком "планової" заміни ланцюгів ГРМ (і всіх чотирьох механізмів VANOS) на пробігу близько 300 тис. км і в нього практично не вимагається втручання. Зрідка трапляються течі масла з прокладок клапанних кришок і через задній сальник колінвала, – потрібне видалення або заміна каталізаторів. Іноді трапляється витік охолоджуючої рідини в розвалі блоку циліндрів. На великих пробігах бувають проблеми і з механізмами Valvetronic (їх тут два), але масового характеру ця неприємність не носить. Єдиний його істотний мінус – відносно висока витрата палива.

Електрика Х5

Електрична частина BMW X5 (E70) досить примхлива. У багатьох власників таких автомобілів є спеціальний "шнурок" BMW INPA, який підключається до будь-якого ноутбука і може діагностувати автомобілі цієї марки.

Діагностувати, скидати і адаптувати доводиться часто. Одним з найбільш проблемних називають блок парктроніка і його датчики. Довдає неприємностей блок управління зовнішніми дзеркалами, приладова панель і блок клімат-контролю.

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Також досить поширена проблема – вихід з ладу генератора, а точніше регулятора напруги, який в ньому розташований.

Ходова частина БМВ Икс 5

Ресурс деталей підвіски, навіть в суворих українських умовах, не такий вже і маленький. Проблеми з пружинами і амортизаторами проявляються ближче до 250-300 тис. км. Приблизно на цьому ж пробігу виникають проблеми з активними стабілізаторами (які новими коштують по 62 770 грн передній і 40 371 грн задній). Природно, їх змінюють на звичайні, не активні. Також деякі власники BMW X5 відмовляються від примхливої (що потребує підвищеної уваги) пневмопідвіски, переводячи свого баварця на звичайні пружини.

Версії з керованою підвіскою (регульованою жорсткістю) теж найчастіше перекладають на звичайні амортизатори в силу дорожнечі запчастин. Наприклад, один задній керований амортизатор коштує 20 тисяч грн.

Важелі, сайлетблоки, стійки стабілізатора й інші витратні матеріали доводиться оновлювати раз в 50-100 тис. км. Завдяки величезній кількості неоригінальних запчастин ціновий діапазон такого обслуговування досить великий.

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У дорестайлінгових версіях на 200-250 тис. км буде потрібна реставрація рульової рейки і, швидше за все, насоса гідропідсилювача. "Під ключ" така операція обходиться в 600-800 доларів.

Гальмівні диски, як і на будь-якому іншому автомобілі, виходжують по 100-150 тис. км. Ресурс гальмівних колодок також типовий – 20-50 тис. км залежно від манери водіння.

Автоматичні коробки передач, як і роздатка й редуктори – безпроблемні елементи за умови своєчасного обслуговування. Правда, фільтр коробки-автомата виконаний однією деталлю з пластиковим піддоном коробки. Це змушує бути обережнішим на бездоріжжі і трохи здорожує заміну масла в АКПП.

Рекомендації Авто24

BMW X5 (E70) складно назвати надійним і безпроблемним автомобілем, особливо коли пробіг перевалив за 200-250 тис. км. Але він дійсно здатний надати багато позитивних емоцій від водіння. Купуючи подібний екземпляр, потрібно бути готовим до серйозних фінансових витрат і відносно частим візитам в автосервіс. Тому бажано, щоб старий X5 був не єдиним автомобілем у родині.

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