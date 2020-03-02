Подержанный BMW X5 для многих был и остается мечтой или целью. Вот только купив такой автомобиль, его новый владелец сталкивается с целым ворохом проблем, решение которых требует серьёзных материальных затрат.

Поведение покупателей подержанных BMW иногда очень сложно объяснить с точки зрения финансовой грамотности. Практически все автомобили этой марки, и X5 в кузове E70 не исключение, обладают превосходными ходовыми характеристиками и могут запросто с первой поездки вскружить голову практически любому активному драйверу.

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После этого для достижения цели, то есть покупки BMW, одалживаются деньги, берутся кредиты и совершаются прочие абсолютно не взвешенные шаги. А когда автомобиль требует замены дорогостоящих деталей, его новый владелец оказывается в очень печальной ситуации. Чаще всего в таких случаях начинаются поиски самого дешевого автосервиса и установка самых доступных запчастей. А когда содержание автомобиля оказывается и вовсе непосильным – его выставляют на продажу и продают следующему мечтателю, полному надежд.

Впрочем, если вы дочитали до этого места и все еще уверены, что хотите именно BMW X5, а все вышесказанное вас не касается и никогда не коснется – будете очень внимательны при покупке. Ведь мест, на которые стоит обратить пристальнее внимание в этом автомобиле, очень много. Особенно в дорестайлинговых машинах (до 2010 года выпуска).

Кузов

Коррозионная устойчивость у E70 вполне неплохая. Чаще всего первые очаги ржавчины появляются в задних колесных арках и под декоративным накладками порогов. Также слабым местом называют нижнюю часть уплотнителя под лобовым стеклом. При повреждении вода попадает в подкапотное пространство и заливает электронные детали, расположенные на двигателе.

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На BMW X5 (E70) часто трескаются фары, особенно эта проблема актуальна для версий с заводским ксеноном. Стоят оригинальные ксеноновые фары очень дорого поэтому владельцы предпочитают их клеить, что помогает ненадолго. Внутрь попадает влага, фары потеют, а лампочки (тоже, кстати, не дешевые) выходят из строя.

Еще одна весьма распространённая кузовная проблема – шланг омывателя заднего стекла. Он проходит в салоне с водительской стороны и часто протекает. Его замена не слишком сложна, но требует частичной разборки и просушки салона, что занимает немало времени. Сам шланг недорогой.

Моторы BMW X5 (E70)

На BMW X5 (E70) устанавливали рядные дизельные “шестерки” объёмом 3,0 л в нескольких вариантах мощности, рядные бензиновые “шестерки” объёмом 3,0 л, и весьма удачные топовые V8.

Дизельные моторы, особенно те, пробег которых приближается к 250-300 тысячам километров, – не лучший вариант для покупки. Именно на этом пробеге у них растягиваются цепи ГРМ, выходят из строя турбонагнетатели, требуют внимания сажевые фильтры, случаются проблемы с вихревыми заслонками во впускном коллекторе и требуется замена блока управления свечами накала (вместе с самими свечами).

Также на этом пробеге потребуется замена демпферного шкива коленвала и термостата. Суммарная стоимость таких работ вместе с запчастями вполне может достигать 2-4 тыс. долларов.

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Чаще всего при подобных серьезных вмешательствах из дизелей удаляют все экологические ухищрения (вихревые заслонки, клапан ЕГР, сажевый фильтр, катализатор) и меняют прошивку в блоке управления двигателем. В результате уменьшается расход топлива и улучшаются динамические показатели, но о соответствии экологическим стандартам (как и прохождении техосмотра) говорить уже не приходится.

3-литровая рядная бензиновая шестерка – своего рода компромисс. Проблемы с цепью ГРМ тут возникают чуть раньше, чем на дизельных моторах, но в целом затраты на ремонт бензинового мотора немного меньше. В зоне риска механизмы Valvetronic и VANOS, а также относительно недорогие катушки зажигания, датчики положения распредвала, довольно дорогой датчик массового расхода воздуха и термостат. Иногда приходится менять клапанную крышку по причине выхода из строя мембраны вентиляции картера.

Особое внимание обладателям рядных 3-литровых шестерок нужно уделять работе системы охлаждения, особенно чистоте радиатора. Эти двигателя склонны к перегреву, а на приборной панели датчик температуры отсутствует. В результате, о том, что двигатель "закипел", водитель узнает постфактум, когда уже слишком поздно.

V8 обладает хорошим запасом мощности и весьма приличным ресурсом. За исключением "плановой" замены цепей ГРМ (и всех четырёх механизмов VANOS) на пробеге около 300 тыс. км и в него практически не требуются вмешательства. Изредка случаются течи масла из-под прокладок клапанных крышек и через задний сальник коленвала, – требуется удаление либо замена катализаторов. Иногда случается течь охлаждающей жидкости в развале блока цилиндров. На больших пробегах бывают проблемы и с механизмами Valvetronic (их тут два), но массовый характер эта неприятность не носит. Единственный его существенный минус – относительно высокий расход топлива.

Электрика Х5

Электрическая часть BMW X5 (E70) достаточно капризна. У большей части владельцев таких авто есть специальный "шнурок" BMW INPA, который подключается к любому ноутбуку и может диагностировать автомобили этой марки.

Диагностировать, сбрасывать и адаптировать приходится часто. Одним из самых проблемных называют блок парктроника и его датчики. Доставляет неприятности блок управления наружными зеркалами, приборная панель и блок климат-контроля.

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Также довольно распространенная проблема – выход из строя генератора, а точнее регулятора напряжения, который в нем расположен.

Ходовая часть БМВ Икс 5

Ресурс деталей подвески, даже в суровых украинских условиях, не такой уж и маленький. Проблемы с пружинами и амортизаторами проявляются ближе к 250 – 300 тыс. км. Примерно на этом же пробеге возникают проблемы с активными стабилизаторами (которые новые стоят по 62 770 грн передний и 40 371 грн. задний). Естественно, их меняют на обычные, не активные. Также некоторые владельцы BMW X5 отказываются от капризной (требующей повышенного внимания) пневмоподвески, переводя своего баварца на обычные пружины.

Версии с управляемой подвеской (регулируемой жёсткостью) тоже чаще всего переводят на обычные амортизаторы в силу дороговизны запчастей. К примеру, один задний управляемый амортизатор стоит 20 000 грн.

Рычаги, сайлетблоки, стойки стабилизатора и прочие расходники приходится обновлять раз в 50-100 тыс. км. Благодаря огромному количеству неоригинальных запчастей ценовой диапазон такого обслуживания достаточно большой.

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В дорестайлинговых версиях на 200-250 тыс. км потребуется реставрация рулевой рейки и, скорее всего, насоса гидроусилителя. "Под ключ" такая операция обходится в 600-800 долларов.

Тормозные диски, как и на любом другом автомобиле, выхаживают по 100 – 150 тыс. км. Ресурс тормозных колодок также типичен – 20-50 тыс. км. В зависимости от манеры вождения.

Автоматические коробки передач, как и раздатка и редуктора – беспроблемные элементы при условии своевременного обслуживания. Правда, фильтр коробки-автомата выполнен одной деталью с пластиковым поддоном коробки. Это заставляет быть более осторожным на бездорожье и слегка удорожает замену масла в АКПП.

Рекомендации Авто24

BMW X5 (E70) сложно назвать надежным и беспроблемным автомобилем, особенно когда пробег перевалил за 200-250 тыс. км. Но он действительно способен доставить много положительных эмоций от вождения. Покупая подобный экземпляр, нужно быть готовым к серьезным финансовым затратам и относительно частым визитам в автосервис. Поэтому желательно, чтоб старый X5 был не единственным автомобилем в семье.

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