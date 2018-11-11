Прийняття законів про розмитнення старих авто відкриває двері на європейський ринок. З набранням чинності закону 8487 в Україну можна буде ввезти абсолютно будь-який автомобіль.

Але не варто думати, що легалізація авто в Україні буде так вже доступна. Візьмемо, наприклад, Subaru Forester першого покоління з дволітровим бензиновим мотором. За даними сайту mobile.de в Європі цілком реально знайти такий автомобіль за ціною 500 – 1000 євро. Його легалізація в Україні (якщо скористатися пільговим періодом в 90 днів) обійдеться приблизно 1600 – 2200 євро. (Точніше можна порахувати, скориставшись формулами за цим посиланням).

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Якщо додати до цього вартість поїздки в Європу або оплату доставки посереднику, кінцева ціна розмитненого Subaru Forester в Україні вийде близько 2600 – 3800 євро. Для порівняння зараз в Україні такі автомобілі продають за 4000 – 7000 доларів.



Люк у Subaru Forester першого покоління просто величезний. Але він присутній не у всіх комплектаціях

Перший Forester випускався з 1997 по 2002 рік і був укомплектований трьома двигунами потужністю 122, 165 і 170 л. с. Середній за потужністю 2,5-літровий мотор призначався головним чином для ринку США і в Європі зустрічається вкрай рідко. Для Старого Світу були тільки 2-літрові мотори з турбонаддувом і без.

У 2000 році Forester першого покоління піддався рестайлінгу. На фото оновлена версія.

Перше, що потрібно зробити після покупки – поміняти всі рідини і ремені. Якщо бюджет на заміну моторного, коробкового і редукторного мастила разом з гальмівної та охолоджувальної рідиною практично такий же, як і на будь-якому іншому автомобілі подібного класу, то з ременями приводу новоспеченого господаря чекає сюрприз.

Обслуговування двигуна Субару Форестер

Комплект з ременя ГРМ і п'яти (!) роликів для версії з турбомотором коштує 200 доларів в неоригинальном виконанні. Міняти його не так просто – далеко не на кожному СТО візьмуться за таку операцію, тому ціна на роботу по заміні становить 80 – 100 доларів. Другий сюрприз від субаровського мотора – заміна свічок запалювання. По-перше, регламент наказує ставити на турбований Forester тільки дорогі іридієві свічки. По-друге, технологія їх заміни вимагає від механіка спеціальних навичок та інструменту. Ті, хто раніше не стикався з Subaru Forester, кажуть, що для заміни свічок потрібно виймати двигун, на щастя, це не правда.



Туробований мотор вибагливий в обслуговуванні, але радує хорошою динамікою розгону

Атмосферний 2-літровий мотор трохи простіше, розхідники на нього коштують дешевше і з їх заміною особливих складнощів не виникає. Ресурс обох двигунів досягає 400-500 тисяч кілометрів пробігу. У надувного після 250-300 тисяч вимагає реставрації турбіна. Обидва мотора схильні до підвищеного споживання мастила. Долив 4-5 літрів між замінами є якщо не нормою, то досить поширеним явищем.

З атмосферним мотором проблем менше, але і задоволення від водіння вже не то

Трансмісія Subaru Forester

Субару Форестер оснащувався 5-ступінчастими механічними коробками або 4-діапазонними автоматами виробництва компанії Aisin. Останні досить надійні і при якісному і своєчасному обслуговуванні з легкістю виходжують по 500 і більше тисяч кілометрів пробігу. А ось з механікою, особливо на туробованих версіях, іноді виникають проблеми у вигляді виття і характерних клацань.

4-діапазонний автомат від Aisin при належному обслуговуванні проблем не додає

Ремонт коробки досить витратний, тому багато хто воліє купити коробку на розбиранні. Коштує вона відносно не дорого 300-600 доларів. Ще 80-100 доларів доведеться віддати за роботу по її заміні.

На пробігу близько 200-250 тис. км у Subaru Forester виникають проблеми з внутрішніми шрусами передніх півосей. При їх зносі починається вельми відчутна вібрація на швидкостях близько 100-120 км\год. Фахівці рекомендують міняти півосі в зборі. Кожна неоригінальна піввісь коштує близько 200-250 доларів.

Зношені привідні вали стають причиною вібрації

Досить часто, кожні 60-80 тис км для версій з механічною коробкою передач, потрібна заміна зчеплення. Причому у версій з турбомотором встановлено зчеплення зі зворотним вижимом, яке коштує 200-250 доларів. Його заміна вимагає від механіка специфічних навичок – на звичайних СТО за таку роботу можуть і не взятися.

Версії з атмосферним мотором заміни зчеплення вимагають рідше. Але вони обладнані роздавальною коробкою, яка також як і задній редуктор вимагає періодичної заміни мастила.

Підвіска Субару Форестер

Ходова частина у Subaru Forester досить міцна. Ресурс пружин і амортизаторів, як передніх, так і задніх – близько 200-250 тисяч кілометрів. Заміна їх обходиться не дешево – одні тільки неоригінальні запчастини потягнуть з бюджету 400-600 доларів. Також на 200-250 тисяч пробігу зажадає перебирання задня підвіска – 100-150 доларів запчастини і стільки ж робота.

Замість оригінальних сайлетблоків часто ставлять поліуретанові. В результаті отримують кращу керованість, жертвуючи плавністю ходу

У передній підвісці єдиний дорогий елемент – маслонаповнені сайлетблоки важелів, які виходжують по 100-150 тисяч. Але багато власників їх замінюють поліуретановими, які коштують значно дешевше і володіють великим ресурсом. Найчастіше в підвісці доводиться міняти передні і задні тяги стабілізатора. Їх ресурс не перевищує 30-40 тис. км.

Електрика Subaru Forester

По електричній частині Субару Форестер неприємності доставляє вкрай рідко. Це стосується і турбованих і атмосферних версій. Навіть не дивлячись на досить почесний вік авто більшість роз'ємів, контактів та ізоляції на проводах будуть перебувати в хорошому стані.

До розхідників, які бажано міняти раз в 100-150 тис. км пробігу, відносять датчик кисню вихлопних газів (лямбдазонд) і високовольтні дроти свічок запалювання.

Оригінальний лямбдазонд коштує 120 доларів

Діагностика електроніки може бути виконана навіть самим примітивним сканером з роз'ємом стандарту ODB 2.

Кузов Субару Форестер

Корозія на кузові Subaru Forester з'являється насамперед в районі задніх колісних арок і нижній частині кришки багажника. Якщо ці прояви вчасно припинити і обробити нижню частину кузова, то з іржею проблем не буде.

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Рекомендації Авто24

Subaru Forester першого покоління є дуже надійним автомобілем, але він дорогий в утримуванні і вимагає кваліфікованого обслуговування. Якщо ви не готові витрачати пристойні суми грошей на старий автомобіль, від покупки краще утриматися.