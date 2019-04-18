Принятие законов о растаможке подержанных авто открывает двери на европейский рынок. Со вступлением в силу закона 8487 в Украину можно будет ввезти абсолютно любой автомобиль.

Но не стоит думать, что легализация авто в Украине будет так уж доступна. Возьмем, к примеру, Subaru Forester первого поколения с двухлитровым бензиновым мотором. По данным сайта mobile.de в Европе вполне реально найти такой автомобиль по цене 500 - 1000 евро. Его легализация в Украине (если воспользоваться льготным периодом в 90 дней) обойдется примерно 1600-2200 евро. (Точнее можно посчитать, воспользовавшись формулами по этой ссылке).

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Если добавить к этому стоимость поездки в Европу или оплату доставки посреднику, конечная цена растаможеного Subaru Forester в Украине получится около 2600-3800 евро. Для сравнения сейчас в Украине такие автомобили продают за 4000 – 7000 долларов.

Люк у Subaru Forester первого поколения просто огромный. Но он присутствует не во всех комплектациях

Первый Forester выпускался с 1997 по 2002 год и омплектовался тремя двигателями мощностью 122, 165 и 170 л.с. Средний по мощности 2,5-литровый мотор предназначался главным образом для рынка США и в Европе встречается крайне редко. Для Старого Света были только 2-литровые моторы турбонаддувом и без.

В 2000 году Forester первого поколения подвергся рестайлингу. На фото обновленная версия.

Первое, что нужно сделать после покупки – поменять все жидкости и ремни. Если бюджет на замену моторного, коробочного и редукторного масла вместе с тормозной и охлаждающей жидкостью практически такой же, как и на любом другом автомобиле подобного класса, то с приводными ремнями новоиспеченного хозяина поджидает сюрприз.

Обслуживание двигателя Субару Форестер

Комплект из ремня ГРМ и пяти (!) роликов для версии с турбомотором стоит 200 долларов в неоригинальном исполнении. Менять его не так просто – далеко не на каждом СТО возьмутся за такую операцию, поэтому цена на работу по замене 80-100 долларов. Второй сюрприз от субаровского мотора – замена свечей зажигания. Во-первых, регламент предписывает ставить на турбированный Forester только дорогие иридиевые свечи. Во-вторых, технология их замены требует от механика специальных навыков и инструмента. Те, кто прежде не сталкивался с Subaru Forester, говорят, что для замены свечей нужно вынимать двигатель, к счастью это не правда.

Турбированный мотор привередлив в обслуживании, но радует хорошей динамикой разгона

Атмосферный 2-литровый мотор немного проще, расходники на него стоят дешевле и с их заменой особых сложностей не возникает. Ресурс обоих двигателей достигает 400-500 тысяч километров пробега. У надувного после 250-300 тысяч требует реставрации турбина. Оба мотора склонны повышенному потреблению масла. Долив 4-5 литров между заменами является если не нормой, то весьма распространенным явлением.

С атмосферным мотором проблем меньше, но и удовольствие от вождения уже не то

Транссмисия Subaru Forester

Субару Форестер оснащался 5-ступенчатыми механическими коробками либо 4-диапазонными автоматами производства компании Aisin. Последние достаточно надежны и при качественном и своевременном обслуживании с легкостью выхаживают по 500 и более тысяч километров пробега. А вот с механикой, особенно на турбированых версиях, иногда возникают проблемы в виде воя и характерных щелчков.

4-диапазонный автомат от Aisin, при надлежащем обслуживании, проблем не доставляет

Ремонт коробки мероприятие весьма затратное, поэтому многие предпочитают купить коробку на разборке. Стоит она относительно не дорого 300-600 долларов. Еще 80-100 долларов прийдется отдать за работу по ее замене.

На пробеге около 200-250 тыс. км у Subaru Forester возникают проблемы с внутренними ШРУСами передних полуосей. При их износе начинается весьма ощутимая вибрация на скоростях около 100-120 км\ч. Специалисты рекомендуют менять полуоси в сборе. Каждая неоригинальная полуось стоит около 200-250 долларов.

Изношенные приводные валы становятся причиной вибрации

Довольно часто, каждые 60-80 тыс км для версий с механической коробкой передач требуется замена сцепления. Причем у версий с турбомотором установлено сцепление с обратным выжимом, которое стоит 200-250 долларов. Его замена требует от механика специфических навыков – на обычных СТО за такую работу могут и не взяться.

Версии с атмосферным мотором замены сцепления требуют реже. Но они оборудованы раздаточной коробкой, которая также как и задний редуктор требует периодической замены масла.

Подвеска Субару Форестер

Ходовая часть у Subaru Forester довольно крепкая. Ресурс пружин и амортизаторов, как передних, так и задних – около 200-250 тысяч километров. Замена их обходится не дешево – одни только неоригинальные запчасти потянут из бюджета 400-600 долларов. Также на 200-250 тысячах потребует переборки задняя подвеска – 100-150 долларов запчасти и столько же работа.

Вместо оригинальных сайлетблоков часто ставят полиуретановые. В результате получают лучшую управляемость, жертвуя плавностью хода

В передней подвеске единственный дорогой элемент – маслонаполненные сайлетблоки рычагов, которые выхаживают по 100-150 тысяч. Но многие владельцы их заменяют полиуретановыми, которые стоят значительно дешевле и обладают большим ресурсом. Чаще всего в подвеске приходится менять передние и задние тяги стабилизатора. Их ресурс не превышает 30-40 тыс. км.

Электрика Subaru Forester

По электрической части Субару Форестер неприятности доставляет крайне редко. Это касается и турбированных и атмосферных версий. Даже не взирая на весьма почетный возраст авто большинство разъемов, контактов и изоляции на проводах находиться в хорошем состоянии.

К расходникам, которые желательно менять раз в 100-150 тыс. км пробега, относят датчик кислорода выхлопных газов (лямбдазонд) и высоковольтные провода свечей зажигания.

Оригинальный лямбдазонд стоит 120 долларов

Диагностика электроники может быть выполнена даже самым примитивным сканером с разъемом стандарта ODB 2.

Кузов Субару Форестер

Коррозия на кузове Subaru Forester появляется первым делом в районе задних колесных арок и нижней части крышки багажника. Если эти проявления вовремя пресечь и обработать нижнюю часть кузова, то с со ржавчиной проблем не будет.

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Рекомендации Авто24

Subaru Forester первого поколения является очень надежным автомобилем, но он дорогой в содержании и требует квалифицированного обслуживания. Если вы не готовы тратить приличные суммы денег на старый автомобиль, от покупки лучше воздержаться.