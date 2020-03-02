В Германии 150 работников компании BMW отправили на карантин после того, как один из сотрудников компании получил положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает CNN. "BMW отправила около 150 работников на карантин в Мюнхене, что в Германии, после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус", – сообщили в СМИ.

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Указано, что в компании подтвердили заболевание в их сотрудника. "Работник находится в лечении с выходных. При данных обстоятельствах, у него все хорошо. Здоровье и безопасность наших сотрудников – наш главный приоритет. Учитывая современные изменения, BMW Group немедленно начала дальнейшие меры по защите своих работников. Например, восьми коллегам, контактировавших с ним, посоветовали пройти рекомендованный 14-дневный карантин", – указано в сообщении.

Отмечается, что компания закрыла и продезинфицировала помещения, которые могли быть заражены.

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