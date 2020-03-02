Кожен з цих Aston Martin – справжня ікона своєї епохи, від середини минулого століття до наших днів.

На підході двадцять п’ятий фільм про незламного британського супергероя Джеймса Бонда під назвою “Не час помирати”. В очікуванні нової стрічки з культової серії, Джек Рікс із Top Gear покатався на шести бонд-карах Aston Martin, та ще парі машин від Lotus та BMW. Сьомий суперкар Aston Martin не довірили навіть йому.

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Перший автомобіль, на якому Джек Рікс виїхав з паркувального майданчика, – Aston Martin DB10 з фільму “Спектр” 2015 року. Головну роль у ньому виконав нинішній Бонд – Даніел Крейг. Цей Aston Martin DB10 – один з десяти випущених автомобілів, вартістю близько 3,2 мільйона доларів. Його карбоновий кузов приховує могутній 4,7-літровий V8 на 500 кінських сил.

Слідом за DB10 приходить черга BMW Z8 з епохи до 2000-х (“І цілого світу мало”, головна роль – Пірс Броснан). Німецький родстер забезпечив собі місце у списку машин Бонда, завдяки винятково стильному вигляду та потужному п’ятилітровому V8 від E39 M5. Після цього, Рікс стрибає за кермо DB5 Шона Коннері, DBS Джорджа Лезенбі, Lotus Esprit Роджера Мура, Vantage Тімоті Далтона. По одному на кожного актора, що зіграли у бондіаді.

Єдиний суперкар, яким не дали погратись Джеку Ріксу – Aston Martin Valhalla. Гібридна силова установка на основі бензинового V6 з віддачею у 1000 кінських сил, при спорядженій масі в 1350 кілограмів. Прискорення від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Тираж – 500 екземплярів, перший клієнтський автомобіль буде зібраний у 2021 році. Нинішній статус: цілком таємно. Виключне право на керування має Агент 007. У кіно з дев’ятого квітня.

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