Каждый из этих Aston Martin – настоящая икона своей эпохи, с середины прошлого века до наших дней.

На подходе двадцать пятый фильм о несокрушимом британском супергерое Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать". В ожидании новой ленты из культовой серии, Джек Рикс из Top Gear покатался на шести бонд-карах Aston Martin, и еще паре машин от Lotus и BMW. Седьмой суперкар Aston Martin не доверили даже ему.

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Первый автомобиль, на котором Джек Рикс выехал с парковочной площадки, – Aston Martin DB10 из фильма "Спектр" 2015 года. Главную роль в нем исполнил нынешний Бонд – ​​​​​​​Даниэл Крейг. Этот Aston Martin DB10 – ​​​​​​​один из десяти выпущенных автомобилей, стоимостью около 3,2 миллиона долларов. Его карбоновый кузов скрывает мощный 4,7-литровый V8 на 500 лошадиных сил.

Вслед за DB10 приходит очередь BMW Z8 с эпохи до 2000-х ("И целого мира мало", главная роль – ​​​​​​​Пирс Броснан). Немецкий родстер обеспечил себе место в списке машин Бонда, благодаря исключительно стильному виду и мощному пятилитровыму V8 от E39 M5. После этого, Рикс прыгает за руль DB5 Шона Коннери, DBS Джорджа Лэзенби, Lotus Esprit Роджера Мура, Vantage Тимоти Далтона. По одному на каждого актера, сыгравшего в Бондиаде.

Единственный суперкар, с которым не дали поиграть Джеку Риксу – ​​​​​​​Aston Martin Valhalla. Гибридная силовая установка на основе бензинового V6 с отдачей в 1000 лошадиных сил, при снаряженной массе в 1350 кг. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Тираж – ​​​​​​​500 экземпляров, первый клиентский автомобиль будет собран в 2021 году. Нынешний статус: совершенно секретно. Исключительное право на управление у Агента 007. В кино с девятого апреля.

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