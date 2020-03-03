Производитель называет этот прототип "автомобильным абсолютом" и обещает разработать целую линейку моделей, похожих на него.

Hyundai Prophecy – это "следующий этап в философии дизайна" южнокорейской марки, эволюция современной эстетики Sensuous Sportiness и будущее электрических моделей марки.

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Крайне необычные для Hyundai формы, нестандартные решения и новая платформа для электрокаров – вот что несет в себе пророческий концепт Prophecy.

"Этот концепт устанавливает новый стандарт для сегмента электрокаров, а также подталкивает дизайнерское видение Hyundai к еще более широкому кругозору. Частью этого расширения является то, что мы называем "оптимистичным футуризмом", дизайнерской концепцией, призванной наладить эмоциональную связь между людьми и автомобилями", – говорит Санг Юп Ли, директор дизайнерского центра Hyundai.

Среди особенностей концепта Prophecy – "графическая" светодиодная оптика, "радиаторная решетка" в заднем бампере и отсутствие традиционного руля в салоне, его роль выполняет джойстик.

Фото: концепт Hyundai Prophecy / Hyundai

У Hyundai Prophecy есть некоторые элементы от прошлогоднего концепта Hyundai 45, однако он демонстрирует другую стилистику. Если у электрического хэтчбека был граненый кузов с острыми углами, то четырехдверный седан Prophecy отличают плавные изгибы и волнистые линии.

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