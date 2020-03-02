Инновационная система фильтрации воздуха в салоне автомобиля, якобы, обеспечивает абсолютную защиту от бактерий и вирусов.

За сутки после открытия приема заказов на новый “глобальный” кроссовер Geely Icon, китайская марка получила более 30 тысяч заказов. Рекорд обеспечил удачный маркетинг.

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Geely Icon разработанный совместно с Volvo и имеет немало общего с кроссовером Volvo XC40. В Китае стартовали продажи авто, новинка стоит 16,5-18 тысяч долларов. Автопроизводитель объявил, что Icon оснащается специальной климатической установкой IAPS, которая способна защитить обитателей салона от бактерий и вирусов. Чем и вызвал настоящий ажиотаж.

От шведского кроссовера Icon достался силовой агрегат – полуторалитровый бензиновый турбомотор на 177 сил и 255 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом", который транслирует обороты на передние колеса. Электрифицированная версия этого мотора с 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивает отдачу в 190 л.с. и 300 Нм.

Фото: Geely Icon / Geely

Установку IAPS компания Geely называет системой защиты от бактерий первого уровня и уже работает над более эффективными системами очистки воздуха для авто – на “антибактериальный” проект производитель выделил более 50 миллионов долларов.

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