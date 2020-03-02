Інноваційна система фільтрації повітря в салоні автомобіля, нібито забезпечує абсолютний захист від бактерій та вірусів.

За одну добу, після відкриття прийому замовлень на новий “глобальний” кросовер Geely Icon, китайська марка отримала більше 30 тисяч замовлень. Рекорд забезпечив вдалий маркетинг.

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Geely Icon розроблений спільно з Volvo і має чимало спільного з кросовером Volvo XC40. У Китаї стартували продажі авто, новинка коштує 16,5-18 тисяч доларів. Автовиробник оголосив, що Icon оснащується спеціальною кліматичною установкою IAPS, яка здатна захистити мешканців салону від бактерій і вірусів. Чим і викликав справжній ажіотаж.

Від шведського кросовера Icon дістався силовий агрегат – півторалітровий бензиновий турбомотор на 177 сил та 255 ньютон-метрів. двигун працює в парі з семиступінчатим "роботом", котрий транслює оберти на передні колеса. Електрифікована версія цього мотору з 48-вольтовим стартер-генератором, забепечує віддачу в 190 к.с. та 300 Нм.

Фото: Geely Icon / Geely

Установку IAPS компанія Geely називає системою захисту від бактерій першого рівня і вже працює над більш ефективними системами очищення повітря для авто – на “антибактеріальний” проект виробник виділив більше 50 мільйонів доларів.

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