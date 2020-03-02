На центральній вулиці Києва - Хрещатику - помітили автомобіль Tesla Cybertruck, якого ще немає в продажу.

Фотографіями футуристичного електрокара Ілона Маска діляться користувачі в соціальних мережах. Так, житель столиці Віталій Селик, опублікував знімок авто на евакуаторі і додав коментар: “Машину Ілона Маска евакуювали з Хрещатика за неправильну парковку”.

Читатйе також: Чи варто позичати гроші на придбання вживаного BMW X5 (E70)

У той же час, автомобіль - це всього лише якісно зроблена копія. Новітній електрокар з'явився на заході, присвяченому знаменитій грі Dota 2, який проходив в Києві 19-23 лютого. Учасники турніру - команди Virtus.pro і Team Secret ефектно з'явилися на сцені в електромобілі Tesla Cybertruck.

Нагадаємо, розробку своєї компанії Tesla - новий броньований пікап Cybertruck - Ілон Макс презентував в листопаді 2019 року. У базовій версії автомобіль отримає запас ходу 400 кілометрів, максимальна швидкість 180 км / год і ціну приблизно в 40 тисяч доларів. Серійне виробництво автомобілів має розпочатися в 2021 році.

Читайте також: Початок березня: чи не час перевзувати авто на літню гуму