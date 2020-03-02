На центральной улице Киева – Крещатике – заметили автомобиль Tesla Cybertruck, которого еще нет в продаже.

Фотографиями футуристического электрокара Илона Маска делятся пользователи в социальных сетях. Так, житель столицы Виталий Селик, опубликовал снимок авто на эвакуаторе и добавил комментарий: “Машину Илона Маска эвакуировали с Крещатика за неправильную парковку”.

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В то же время, автомобиль – это всего лишь качественно сделанная копия. Новейший электрокар появился на мероприятии, посвященном знаменитой игре Dota 2, который проходил в Киеве 19-23 февраля. Участники турнира – команды Virtus.pro и Team Secret эффектно появились на сцене в электромобиле Tesla Cybertruck.

Напомним, разработку своей компании Tesla – новый бронированный пикап Cybertruck – Илон Маск презентовал в ноябре 2019 года. В базовой версии автомобиль получит запас хода 400 километров, максимальная скорость 180 км/ч и цену примерно в 40 тысяч долларов. Серийное производство автомобилей должно начаться в 2021 году.

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