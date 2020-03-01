Пока февраль бьет рекорды температур, у водителей скребут кошки на душе: драгоценная зимняя резина безсмысленно трется о теплый асфальт. Не пора ли переобуваться? Мы вспомнили все, что слышали на эту тему от конструкторов шин ведущих брендов.

Постоянная езда на зимних шинах по теплому покрытию ускоряет износ протектора, а если и имеются шипы, то может привести к их потере. Данное утверждение вполне справедливо, но с несколькими оговорками.

Глобальное потепление набирает силу, но отказываться от зимних шин в Украине еще рано.

Мы решили напомнить о них, поскольку установившаяся отнюдь не февральская погода вызывает у самых нетерпеливых водителей поскорее переобуться.

Но сначала скажем, что спешить со сменой резины на летнюю не нужно – и на то есть несколько весомых причин.

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Зима всегда возвращается. И в феврале, и в марте зима в любой момент может заявить о своих правах, одарив и снегом, и морозами. Даже если это возвращение холодов будет недолгим, его может оказаться достаточным для немалых дорожных неприятностей. Даже без конкретных морозов и снегопадов нельзя исключать утренних заморозков, которые могут всего лишь на час-два превратить мокрую с вечера дорогу в блестящий каток. И даже в одной такой короткой поездке зимняя резина станет гарантией вашей безопасности. Даже теплым днем в феврале-марте можно нарваться на локальные островки зимы – обледеневшие отрезки дороги в затененном лесу, на северном склоне холма, на открытом ветру путепроводе и т.п. Глупо будет вылететь на такой участок на летней резине.

Зима – и теплая, и суровая – щедра на сюрпризы. Вечерний дождь к утру может превратить дороги в сплошной каток.

А что касается ускоренного износа – попробуем вас успокоить. Чтобы уберечь зимние шины от преждевременного износа, придерживайтесь простых правил. Которые, к слову, полезны для сохранения любых шин в любой сезон.

Трогайтесь плавно . Даже если у вас маломощный автомобиль, именно при трогании с места наиболее высока вероятность пробуксовки колес. Мягкая резиновая смесь зимних шин при температуре выше +7 +8 С обладает низким коэффициентом сцепления, поэтому колеса проскальзывают гораздо охотнее, чем на летней резине.

Не тормозите резко – почаще используйте торможение двигателем заранее просчитывайте места, где вам нужно будет остановиться, приближайтесь к ним накатом и пользуйтесь тормозами только на псоедних метрах.

Неровности проезжайте так , чтобы не пришлось работать сцеплением как раз на колдобинах – поскольку при трогании в этих местах велик риск перегрузить колеса крутящим моментом и сорвать их в пробуксовку. Приловчитесь проезжать подобные места с наката.

Не двигайтесь в поворотах с высокой скоростью – это нагружает шины и ускоряет износ протектора.

Конечно, все указанные приемы можно использовать только при условии, что это не угрожает безопасности движения и не мешает вашим соседям по потоку.

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Чтобы сохранить все шипы в теплую погоду, придется ездить с особой осторожностью.

Рекомендация Авто24

Не торопитесь менять обувку – зима полна коварства. Тем более, дипломированные экологи утверждают, что для глобального потепления характерны не только повышение средней температуры, но и размывание границ сезонов. Т.е. все более типичным становится не только весна посреди зимы, но и наоборот – зима в весенние месяцы. А зимние шины… Что ж, давайте будем думать о них, как о ремнях безопасности: вы ведь платили за них на случай неприятностей? Так отнесем к таковым и возможные снегопады с гололедами: не случились – и слава Богу!

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