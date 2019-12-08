Радикально налаштовані водії вважають шиповані шини найкращим варіантом для зими. З цим можна посперечатися, але чи потрібно? Експерти Авто24 мають достатньо досвіду, щоб винести свій вердикт у темі шипованих шин.

Головна для водія відмінність шипованих шин від фрикційних (тобто без шипів) – температура і тип опадів на дорозі, за яких кожен з цих типів краще працює. Природно, шипи призначені для більш суворих погодних умов, але Україна – одна з країн, де немає чіткого поділу зимової погоди і міжсезоння – а значить, немає і чіткої відповіді на питання "шипи чи липучки"?

Про тонкощі вибору шин ми і поговоримо. При цьому, порівнюючи тут шини двох основних типів, ми кожен раз маємо на увазі моделі одного сегменту – тобто рівних рівнів якості.

Читайте також: Які зимові шини краще – вузькі чи широкі

Кому шипи?

Автомобіль на шипованих шинах поводиться завжди однаково при будь-якій температурі – але тільки якщо під колесами дійсно щось зимове, тобто сніг або лід. При плюсовій температурі нічого катастрофічного з характеристиками теж не відбувається, навіть за гальмуванню на асфальті кращі шиповані шини вже порівнюються з липучками.

Таким чином, єдина перевага шипів на сьогодні – робота на крижаній дорозі. Але справа ж не тільки в ожеледі – вчасно неприбраний сніг через півдня укочування колесами проїжджаючого транспорту перетворюється практично в той же самий лід. Тому якщо у вашому регіоні взимку не рідкість снігопади, а комунальники та дорожники у вас не відрізняються великим завзяттям, можна рекомендувати вам шиповані колеса.

Іншим водіям шипи теж не завадять, але реально потрібні вони будуть буквально кілька разів за зиму, коли все-таки трапиться ожеледь або коли на шляху зустрінеться слизький підйом. Однозначно варто купувати "шиповки" малодосвідченим водіям – саме через стабільність їхніх характеристик, адже біда новачків за кермом саме в тому, що вони губляться при несподіваних змінах обстановки.

Плюси шипованих шин

Стабільна ефективність на слизькій поверхні

Мінуси шипованих шин

Гучна робота

Шипи псують дорогу

Вища ціна

Правильні фрикційні шини мало відрізняються по поведінці від шипованих, різниця тільки в стабільності характеристик на льоду при температурі близько нуля.

Читайте також: Чи варто купувати зимові шини влітку

Кому фрикційні?

Сучасні моделі фрикційних (без шипів) шин зовсім трохи відрізняються по поведінці від шипованих. В першу чергу це поведінка на слизькій дорозі, особливо – при температурі близько нуля, коли на льоду особливо великий мікрошар вологи. Ламелі – свого роду гумові леза протектора – борються з цією змазкою не так успішно, як шипи.

Але в інших зимових умовах шини без шипів настільки ж гарні, як і з шипами, не кажучи вже про таку помітну перевагу, як високий акустичний комфорт – сотні шипів не цокають по асфальту.

У південних регіонах країни більша частина зими проходить зі сльотою і сніговою кашею. Шипи в таких умовах абсолютно не потрібні.

Таким чином, нешиповані колеса можна без сумнівів купувати жителям великих міст і їх міст-супутників, де дороги і двори завжди розчищені, а то і посипані антиожеледними реагентами.

Але в групі фрикційних моделей потрібно бути уважним, оскільки серед них є і суто європейські зимові моделі. А їх в наших умовах можна вважати скоріше дощовими, ніж зимовими, адже вони "заточені" в першу чергу на мокрий асфальт і температуру близько нуля.

Читайте також: Навіщо потрібно закутувати колеса на сонці

Плюси фрикційних шин

Більш доступна ціна

Немає небезпеки втратити шипи і погіршити таким чином характеристики шини

Акустичний комфорт

Мінуси фрикційних шин

Характеристики зчеплення залежать від температури і типу слизької поверхні

Нижча ефективність на льоду, особливо на підйомах

Навіть якщо доводиться іноді їздити по льоду, шиповані шини зовсім не обов'язкові: кращі фрикційні моделі справляються з льодом не гірше.

Майте на увазі!

Фрикціонки, навіть найвищого класу, при температурі близько нуля можуть здивувати несподіваним ковзанням!

Преміальні шиповані моделі навіть на сухому асфальті гальмують відмінно.

У багатьох європейських країнах шипи заборонені.

Шиповані шини потрібно обкатувати – перші 1000 км не маневрувати різко на швидкості і рушати максимально акуратно.

Парадоксальна річ: якісні фрикційні шини преміум-класу часто виявляються беззастережно ефективнішими, ніж шиповані покришки бюджетного сегмента.

Рекомендація авто24

Великого секрету ми не відкриємо: шиповані шини хоч трішки, але кращі для зими, ніж нешиповані. За умови, що зима справжня – а не її лайт-варіант, з якою українські автомобілісти мають справу останні роки. Тому опинившись перед дилемою "шипи чи липучки" виходьте з умов, в яких експлуатується ваша машина – і з вашого власного досвіду минулих зим.

Читайте також: Скоро зима – як обирати зимові шини