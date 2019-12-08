Радикально налаштовані водії вважають шиповані шини найкращим варіантом для зими. З цим можна посперечатися, але чи потрібно? Експерти Авто24 мають достатньо досвіду, щоб винести свій вердикт у темі шипованих шин.
Головна для водія відмінність шипованих шин від фрикційних (тобто без шипів) – температура і тип опадів на дорозі, за яких кожен з цих типів краще працює. Природно, шипи призначені для більш суворих погодних умов, але Україна – одна з країн, де немає чіткого поділу зимової погоди і міжсезоння – а значить, немає і чіткої відповіді на питання "шипи чи липучки"?
Про тонкощі вибору шин ми і поговоримо. При цьому, порівнюючи тут шини двох основних типів, ми кожен раз маємо на увазі моделі одного сегменту – тобто рівних рівнів якості.
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Кому шипи?
Автомобіль на шипованих шинах поводиться завжди однаково при будь-якій температурі – але тільки якщо під колесами дійсно щось зимове, тобто сніг або лід. При плюсовій температурі нічого катастрофічного з характеристиками теж не відбувається, навіть за гальмуванню на асфальті кращі шиповані шини вже порівнюються з липучками.
Таким чином, єдина перевага шипів на сьогодні – робота на крижаній дорозі. Але справа ж не тільки в ожеледі – вчасно неприбраний сніг через півдня укочування колесами проїжджаючого транспорту перетворюється практично в той же самий лід. Тому якщо у вашому регіоні взимку не рідкість снігопади, а комунальники та дорожники у вас не відрізняються великим завзяттям, можна рекомендувати вам шиповані колеса.
Іншим водіям шипи теж не завадять, але реально потрібні вони будуть буквально кілька разів за зиму, коли все-таки трапиться ожеледь або коли на шляху зустрінеться слизький підйом. Однозначно варто купувати "шиповки" малодосвідченим водіям – саме через стабільність їхніх характеристик, адже біда новачків за кермом саме в тому, що вони губляться при несподіваних змінах обстановки.
Плюси шипованих шин
- Стабільна ефективність на слизькій поверхні
Мінуси шипованих шин
- Гучна робота
- Шипи псують дорогу
- Вища ціна
Правильні фрикційні шини мало відрізняються по поведінці від шипованих, різниця тільки в стабільності характеристик на льоду при температурі близько нуля.
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Кому фрикційні?
Сучасні моделі фрикційних (без шипів) шин зовсім трохи відрізняються по поведінці від шипованих. В першу чергу це поведінка на слизькій дорозі, особливо – при температурі близько нуля, коли на льоду особливо великий мікрошар вологи. Ламелі – свого роду гумові леза протектора – борються з цією змазкою не так успішно, як шипи.
Але в інших зимових умовах шини без шипів настільки ж гарні, як і з шипами, не кажучи вже про таку помітну перевагу, як високий акустичний комфорт – сотні шипів не цокають по асфальту.
У південних регіонах країни більша частина зими проходить зі сльотою і сніговою кашею. Шипи в таких умовах абсолютно не потрібні.
Таким чином, нешиповані колеса можна без сумнівів купувати жителям великих міст і їх міст-супутників, де дороги і двори завжди розчищені, а то і посипані антиожеледними реагентами.
Але в групі фрикційних моделей потрібно бути уважним, оскільки серед них є і суто європейські зимові моделі. А їх в наших умовах можна вважати скоріше дощовими, ніж зимовими, адже вони "заточені" в першу чергу на мокрий асфальт і температуру близько нуля.
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Плюси фрикційних шин
- Більш доступна ціна
- Немає небезпеки втратити шипи і погіршити таким чином характеристики шини
- Акустичний комфорт
Мінуси фрикційних шин
- Характеристики зчеплення залежать від температури і типу слизької поверхні
- Нижча ефективність на льоду, особливо на підйомах
Навіть якщо доводиться іноді їздити по льоду, шиповані шини зовсім не обов'язкові: кращі фрикційні моделі справляються з льодом не гірше.
Майте на увазі!
- Фрикціонки, навіть найвищого класу, при температурі близько нуля можуть здивувати несподіваним ковзанням!
- Преміальні шиповані моделі навіть на сухому асфальті гальмують відмінно.
- У багатьох європейських країнах шипи заборонені.
- Шиповані шини потрібно обкатувати – перші 1000 км не маневрувати різко на швидкості і рушати максимально акуратно.
- Парадоксальна річ: якісні фрикційні шини преміум-класу часто виявляються беззастережно ефективнішими, ніж шиповані покришки бюджетного сегмента.
Рекомендація авто24
Великого секрету ми не відкриємо: шиповані шини хоч трішки, але кращі для зими, ніж нешиповані. За умови, що зима справжня – а не її лайт-варіант, з якою українські автомобілісти мають справу останні роки. Тому опинившись перед дилемою "шипи чи липучки" виходьте з умов, в яких експлуатується ваша машина – і з вашого власного досвіду минулих зим.
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