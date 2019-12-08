Радикально настроенные водители считают шипованные шины лучшим вариантом для зимы. С этим можно поспорить, но нужно ли? Эксперты Авто24 имеют достаточно опыта, чтобы вынести свой вердикт по теме шипованных шин.
Главное для водителя отличие шипованных шин от фрикционных – температура и тип осадков на дороге, при которых каждый из этих типов лучше работает. Естественно, шипы предназначены для более суровых погодных условий, но Украина – одна из стран, где нет четкого разделения зимней погоды и межсезонья – а значит, нет и четкого ответа на вопрос “шипы или липучки”?
О связанных с этим тонкостях выбора шин мы и поговорим. При этом, сравнивая здесь шины двух основных типов, мы каждый раз имеем в виду модели одного сегмента – т.е. равных уровней качества.
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Кому шипы!
Автомобиль на шипованных шинах ведет себя всегда одинаково при любой температуре – но только если под колесами действительно что-то зимнее, т.е. снег или лед. При плюсовой температуре ничего катастрофического с характеристиками тоже не происходит, даже по торможению на асфальте лучшие шипованные шины уже сравниваются с липучками.
Таки образом, единственное преимущество шипов на сегодня – работа на ледяной дороге. Но дело ведь не только в гололеде – вовремя не убранный снег через полдня укатывания колесами проезжающего транспорта превращается практически в тот же самый лед. Поэтому если в вашем регионе зимой не редкость снегопады, а коммунальщики и дорожники у вас не отличаются большим рвением, можно рекомендовать вам шипованные колеса.
Остальным водителям шипы тоже не помешают, но реально нужны они будут буквально несколько раз за зиму, когда все-таки приключится гололед или когда на пути встретится скользкий подъем. Однозначно стоит покупать “шиповки” малоопытным водителям – именно из-за стабильности их характеристик, ведь беда новичков за рулем как раз в том, что они теряются при неожиданных изменениях обстановки.
Плюсы шипованных шин
- Стабильная эффективность на скользкой поверхности
Минусы шипованных шин
- Шумная работа
- Шипы портят дорогу
- Выше цена
Правильные фрикционные шины мало отличаются по поведению от шипованных, разница только в стабильности характеристик на льду при околонулевой температуре.
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Кому фрикционные?
Современные модели фрикционных (без шипов) шин совсем немного отличаются по поведению от шипованных. В первую очередь это поведение на скользкой дороге, в особенности – при околонулевой температуре, когда на льду особенно велик микрослой влаги. Кромки ламелей – своего рода резиновые лезвия протектора – борются с этой смазкой не так успешно, как шипы.
Но в прочих зимних условиях шины без шипов столь же хороши, как и с шипами, не говоря уже о таком заметном преимуществе, как высокий акустический комфорт – сотни шипов не цокают по асфальту.
В южных регионах страны большая часть зимы представляет собой слякоть и снежную кашу. Шипы в таких условиях совершенно не нужны.
Таким образом, нешипованные колеса можно без сомнений покупать жителям больших городов и их городов-спутников, где дороги и дворы всегда расчищены, а то и посыпаны антигололедными реагентами.
Но в группе фрикционных моделей нужно быть внимательным, поскольку среди них есть и сугубо европейские зимние модели. А их в наших условиях можно считать скорее дождевыми, нежели зимними, ведь они “заточены” в первую очередь на мокрый асфальт и околонулевую температуру.
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Плюсы фрикционных шин
- Более доступная цена
- Нет опасности потерять шипы и ухудшить таким образом характеристики шины
- Акустический комфорт
Минусы фрикционных шин
- Характеристики сцепления зависят от температуры и типа скользкой поверхности
- Ниже эффективность на льду, в особенности на подъемах
Даже если приходится иногда ездить по льду, шипованные шины совсем не обязательны: лучшие фрикционные модели справляются со льдом не хуже.
Имейте в виду!
- Фрикционки, даже самого высокого класса, при околонулевой температуре могут удивить неожиданным скольжением!
- Премиальные шипованные модели даже на сухом асфальте тормозят отлично.
- Во многих европейских странах шипы запрещены.
- Шипованные шины нужно обкатывать – первые 1000 км не маневрировать резко на скорости и трогаться максимально аккуратно.
- Парадоксальная вещь: качественные фрикционные шины премиум-класса часто оказываются безоговорочно эффективнее, чем шипованные покрышки бюджетного сегмента.
Рекомендация Авто24
Большого секрета мы не откроем: шипованные шины хоть на немного, но лучше для зимы, чем нешипованные. При условии, что зима настоящая – а не ее лайт-вариант, с которой украинские автомобилисты имеют дело последние годы. Поэтому оказавшись перед дилеммой “шипы или липучки” исходите из условий, в которых эксплуатируется ваша машина – и из вашего собственного опыта прошлых зим.
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