Радикально настроенные водители считают шипованные шины лучшим вариантом для зимы. С этим можно поспорить, но нужно ли? Эксперты Авто24 имеют достаточно опыта, чтобы вынести свой вердикт по теме шипованных шин.

Главное для водителя отличие шипованных шин от фрикционных – температура и тип осадков на дороге, при которых каждый из этих типов лучше работает. Естественно, шипы предназначены для более суровых погодных условий, но Украина – одна из стран, где нет четкого разделения зимней погоды и межсезонья – а значит, нет и четкого ответа на вопрос “шипы или липучки”?

О связанных с этим тонкостях выбора шин мы и поговорим. При этом, сравнивая здесь шины двух основных типов, мы каждый раз имеем в виду модели одного сегмента – т.е. равных уровней качества.

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Кому шипы!

Автомобиль на шипованных шинах ведет себя всегда одинаково при любой температуре – но только если под колесами действительно что-то зимнее, т.е. снег или лед. При плюсовой температуре ничего катастрофического с характеристиками тоже не происходит, даже по торможению на асфальте лучшие шипованные шины уже сравниваются с липучками.

Таки образом, единственное преимущество шипов на сегодня – работа на ледяной дороге. Но дело ведь не только в гололеде – вовремя не убранный снег через полдня укатывания колесами проезжающего транспорта превращается практически в тот же самый лед. Поэтому если в вашем регионе зимой не редкость снегопады, а коммунальщики и дорожники у вас не отличаются большим рвением, можно рекомендовать вам шипованные колеса.

Остальным водителям шипы тоже не помешают, но реально нужны они будут буквально несколько раз за зиму, когда все-таки приключится гололед или когда на пути встретится скользкий подъем. Однозначно стоит покупать “шиповки” малоопытным водителям – именно из-за стабильности их характеристик, ведь беда новичков за рулем как раз в том, что они теряются при неожиданных изменениях обстановки.

Плюсы шипованных шин

Стабильная эффективность на скользкой поверхности

Минусы шипованных шин

Шумная работа

Шипы портят дорогу

Выше цена

Правильные фрикционные шины мало отличаются по поведению от шипованных, разница только в стабильности характеристик на льду при околонулевой температуре.

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Кому фрикционные?

Современные модели фрикционных (без шипов) шин совсем немного отличаются по поведению от шипованных. В первую очередь это поведение на скользкой дороге, в особенности – при околонулевой температуре, когда на льду особенно велик микрослой влаги. Кромки ламелей – своего рода резиновые лезвия протектора – борются с этой смазкой не так успешно, как шипы.

Но в прочих зимних условиях шины без шипов столь же хороши, как и с шипами, не говоря уже о таком заметном преимуществе, как высокий акустический комфорт – сотни шипов не цокают по асфальту.

В южных регионах страны большая часть зимы представляет собой слякоть и снежную кашу. Шипы в таких условиях совершенно не нужны.

Таким образом, нешипованные колеса можно без сомнений покупать жителям больших городов и их городов-спутников, где дороги и дворы всегда расчищены, а то и посыпаны антигололедными реагентами.

Но в группе фрикционных моделей нужно быть внимательным, поскольку среди них есть и сугубо европейские зимние модели. А их в наших условиях можно считать скорее дождевыми, нежели зимними, ведь они “заточены” в первую очередь на мокрый асфальт и околонулевую температуру.

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Плюсы фрикционных шин

Более доступная цена

Нет опасности потерять шипы и ухудшить таким образом характеристики шины

Акустический комфорт

Минусы фрикционных шин

Характеристики сцепления зависят от температуры и типа скользкой поверхности

Ниже эффективность на льду, в особенности на подъемах

Даже если приходится иногда ездить по льду, шипованные шины совсем не обязательны: лучшие фрикционные модели справляются со льдом не хуже.

Имейте в виду!

Фрикционки, даже самого высокого класса, при околонулевой температуре могут удивить неожиданным скольжением!

Премиальные шипованные модели даже на сухом асфальте тормозят отлично.

Во многих европейских странах шипы запрещены.

Шипованные шины нужно обкатывать – первые 1000 км не маневрировать резко на скорости и трогаться максимально аккуратно.

Парадоксальная вещь: качественные фрикционные шины премиум-класса часто оказываются безоговорочно эффективнее, чем шипованные покрышки бюджетного сегмента.

Рекомендация Авто24

Большого секрета мы не откроем: шипованные шины хоть на немного, но лучше для зимы, чем нешипованные. При условии, что зима настоящая – а не ее лайт-вариант, с которой украинские автомобилисты имеют дело последние годы. Поэтому оказавшись перед дилеммой “шипы или липучки” исходите из условий, в которых эксплуатируется ваша машина – и из вашего собственного опыта прошлых зим.

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