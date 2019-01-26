Тема зимних шин чаще всего сводится к вопросу: с шипами или без? И только самые продвинутые водители озадачиваются вопросом: узкие или широкие? У журналистов Авто24 существует собственное мнение по этому поводу.

А в чем, собственно, суть вопроса? Возможно, не в том, что вы подумали сразу. Оставьте предположения о том, что узкое колесо глубже проваливается в рыхлый снег – вы ведь не собираетесь в путешествие по зимней тайге или заполярным просторам. Выбирая вместе с вами фрикционные (нешипованные) зимние шины, мы поговорим об обычных семейных автомобилях, эксплуатирующихся в условиях типичной украинской зимы.



На подобном плотном снегу теоретически лучше работает узкая шина, поскольку ее протектор глубже вдавливается в снег и лучше держится за дорогу.

Cоображений, касающихся ширины фрикционной зимней шины, два.

У узкого колеса больше удельное давление на поверхность. То есть каждый квадратный миллиметр его протектора сильнее давит на скользкую поверхность и лучше удаляет с нее микрослой воды, которая служит смазкой при скольжении колеса. У широкого колеса в пятне контакта с дорогой больше ламелей (тонких разрезов протектора), которые суммарно обеспечивают лучшее сцепление со скользкой поверхностью.

Читайте также: Когда менять шины на зиму и стоит ли это делать вообще

И тот, и другой аргумент как будто разумны – так какая шина лучше? Испытания, проведенные независимыми экспертами-шинниками на двух шинах одной модели, но разной ширины – например, 205 и 225 мм – не дают ясного ответа на вопрос. На льду более эффективно тормозит и разгоняется широкая шина. А на плотном (но не обледеневшем) снегу лучше тормозит узкое колесо: шашки его протектора глубже проваливаются в снег, что помогает колесу остановиться. Причем разница тормозного пути существенно повлияет на безопасность: более полутора метров со скорости 50 км/ч! Прикиньте (если вообще это возможно), какое именно покрытие чаще бывает зимой на дорогах, где вы ездите, и делайте свой выбор.

Чем больше лемелей (тонких прорезей протектора) в пятне контакта шины с дорогой, тем лучше колесо цепляется за лед и отполированный снег.

Но следует отметить, что коэффициент сцепления колес на зимней дороге очень сильно зависит от температуры воздуха, качества снега и рисунка протектора шин. Поэтому вместо конкретного ответа на вопрос какие купить зимние шины, узкие или широкие, мы лучше дадим проверенный совет: зимой двигайтесь с меньшей скоростью и с повышенным вниманием относитесь к действиям других водителей.

Читайте также: Чем отличаются премиум-шины от бюджетных

И еще один гарантированно правильный совет: если уж у вас есть возможность выбирать размерность зимних шин, ищите не узкие или широкие, а с меньшим посадочным диаметром и более высоким профилем. Зимой такие колеса имеют однозначные преимущества. Шины с меньшим радиусом не только стоят дешевле, но и при высоком профиле лучше гасят толчки от колдобин и наледей, которые зимой так досаждают пассажирам и «расходникам» подвески. Правда, при таком выборе придется обзавестись вторым комплектом дисков соответствующего размера.

Шины с таким низким профилем не годятся для нашей зимы: они плохо поглощают энергию ударов колес о наледи и колдобины, которых зимой так много на дороге

Но если вы даже решите для зимней резины оставить прежний посадочный размер, постарайтесь выбрать покрышки с максимально высоким для вашей машины профилем. Такие колеса будут больше по наружному диаметру на сантиметр-полтора, и это увеличение дорожного просвета очень пригодится вам в снегу или обледеневших колеях.

Рекомендация Авто24

Решая, какие купить шины на зиму, не забудьте свериться с результатами тестов, которые поводят независимые институты или специализированные медиаресурсы. Как правило, из составляемых экспертами-испытателями таблиц можно понять, какая из моделей определенного размера лучше ведет себя на льду, какая на снегу, на мокром асфальте, в мороз, в оттепель и так далее. Возможно, тогда и вопрос ширины протектора снимется сам собой.

Читайте также: Что взять в дальнюю дорогу зимой: 10 важных предметов