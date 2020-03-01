Поки зима побила рекорди температур, у водіїв шкребуть кішки на душі: дорогоцінна зимова гума марно треться об теплий асфальт. Чи не час перевзуватися? Ми згадали все, що чули на цю тему від конструкторів шин провідних брендів.

Постійна їзда на зимових шинах по теплому покриттю прискорює стирання протектора, а якщо ще є й шипи, то може привести до їх втрати. Дане твердження цілком справедливо, але з декількома застереженнями.

Глобальне потепління набирає силу, але відмовлятися від зимових шин в Україні ще зарано.

Ми вирішили нагадати про них, оскільки аж ніяк не лютнева погода викликає у найбільш нетерплячих водіїв бажання швидше перевзутися. Але спочатку скажемо, що поспішати зі зміною гуми на літню не потрібно – і на те є кілька вагомих причин.

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Зима завжди повертається. І в лютому, і в березні зима в будь-який момент може заявити про свої права, порадувати і снігом, і морозами. Навіть якщо це повернення холодів буде недовгим, його може виявитися достатньо для значних дорожніх неприємностей. Навіть без конкретних морозів і снігопадів не можна виключати ранкових заморозків, які можуть всього лише на годину-дві перетворити мокру з вечора дорогу в блискучий каток. І навіть в одній такій короткій поїздці зимова гума стане гарантією вашої безпеки. Навіть теплого дня в лютому-березні можна нарватися на локальні острівці зими – обмерзлі відрізки дороги в затіненому лісі, на північному схилі пагорба, на відкритому вітрі шляхопроводі і т.п. Нерозумно буде вилетіти на таку ділянку на літній гумі.

Зима – і тепла, і сувора – щедра на сюрпризи. Вечірній дощ на ранок може перетворити дороги в суцільний каток.

А що стосується прискореного зносу – спробуємо вас заспокоїти. Щоб уберегти зимові шини від передчасного зносу, дотримуйтеся простих правил. Які, до слова, корисні для збереження будь-яких шин в будь-який сезон.

Рушайте плавно . Навіть якщо у вас малопотужний автомобіль, саме при рушанні з місця найбільш висока ймовірність пробуксовки коліс. М'яка гумова суміш зимових шин при температурі вище +7... +8 о С має низький коефіцієнт зчеплення, тому колеса прослизають набагато охочіше, ніж на літній гумі.

Не гальмуйте різко – частіше використовуйте гальмування двигуном, заздалегідь прораховуйте місця, де вам потрібно буде зупинитися, наближайтеся до них накатом і користуйтеся гальмами тільки на останніх метрах.

Нерівності проїжджайте так, щоб не довелося працювати зчепленням якраз на вибоїнах – оскільки при рушанні в цих місцях великий ризик перевантажити колеса крутним моментом і зірвати їх в пробуксовку. Призвичайтеся проїжджати подібні місця з накату.

Не рухайтеся в поворотах з високою швидкістю – це навантажує шини і прискорює знос протектора.

Звичайно, всі зазначені прийоми можна використовувати тільки за умови, що це не загрожує безпеці руху і не заважає вашим сусідам по потоку.

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Щоб зберегти всі шипи в теплу погоду, доведеться їздити з особливою обережністю.

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Не поспішайте міняти взуття у авто – зима сповнена підступності. Тим більше, дипломовані екологи стверджують, що для глобального потепління характерні не тільки підвищення середньої температури, але і розмивання меж сезонів. Тобто все більш типовим стає не тільки весна посеред зими, а й навпаки – зима у весняні місяці. А зимові шини... Що ж, давайте будемо думати про них, як про ремені безпеки: ви ж платили за них на випадок неприємностей? Так віднесемо до таких і можливі снігопади з ожеледицями: не трапилися – і слава Богу!

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