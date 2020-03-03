Влучна назва для першої батарейної моделі марки.

Spring у перекладі з англійської означає “весна” і “джерело”, ”струмок” – будь-яке з цих слів відповідає духу нового кросовера Dacia/Renault.

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Серійна ітерація Dacia Spring повинна стати найдешевшим електричним кроссовером в Європі. Принаймі, так обіцяє прес-реліз. При цьому хоча б орієнтовні ціни та час появи на ринку не називаються.

Єдина названа характеристика концепту – запас ходу, виробник обіцяє до 200 кілометрів пробігу без підзарядки. Інші технічні подробиці не розкриваються, однак можна припустити, що компоненти силової установки кросовера запозичені в актуальних моделей лінійки Renault ZE.

Фото: концепт Dacia Spring / Renault

Так, представлений нещодавно, крихітний хетчбек Renault Twingo ZE має заявлений запас ходу у 180-250 кілометрів, 80-сильний електромотор та акумулятор на 22 кіловат-годин. Не виключено, що саме він виступає донором для концепта і для серійної моделі.

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