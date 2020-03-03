Чеська версія Volkswagen Golf GTE буде доступна виключно з "автоматом".

Rally Sport Skoda Octavia зразка 2020-2021 року першою з усіх моделей чеського виробника отримала гібридну силову установку.

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В технічному плані нова Octavia RS iV майже ідентична Volkswagen Golf GTE та Cupra Leon PHEV. Принаймі, під капотом у неї той же 1,4-літровий бензиновий мотор, котрому допомагає електромотор і компактна батарея на 13 кіловат-годин. Сукупна віддача силової установки складає 242 к.с.

Гібридний агрегат дозволяє непогано економити на пальному, а також забезпечує кращу динаміку: без допомоги ДВЗ гаряча Octavia здатна проїхати до 55 кілометрів, а від 0 до 100 км/год автомобіль прискорюється за 7,3 секунди. Максимальна швидкість – 225 км/год. Повна зарядка від домашньої розетки займе шість годин, але можна скоротити цей час до трьох з половиною годин, використовуючи Wallbox.

Плагін-гібриду виділили власний набір колісних дисків на 18 або 19 дюймів, агресивніший обвіс з акуратними спойлерами на кормі та здвоєними патрубками випускної системи. Всередині RS iV вирізняється спортивними кріслами та кермом зі шкіряним оздобленням.

Фото: Skoda Octavia RS iV / Skoda

Старт продажів нової Skoda Octavia RS iV виробник планується розпочати пізніше цього року, а слідом за нею представить гарячі версії моделі із 2.0 TSI та 2.0 TDI.

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