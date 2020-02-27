Гарячих модифікацій у нового "Гольф" буде три, одна з них дизельна. Та це ще не все.

Хот-хетчі GTI, GTD та GTE відрізняються силовими установками, але поєднані спортивним духом. Новинки представлені гуртом, як одне ціле, а найгарячіше виробник приберіг на потім – Golf GTI TCR та Golf R будуть ще потужнішими та швидшими.

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Golf восьмого покоління дебютував восени минулого року і Volkswagen досі продовжує комплектувати лінійку моделі різними модифікаціями. На черзі – спортивні хетчбеки для водіїв з душею гонщика, але без відповідної ліцензії.

Візуально хот-хетчі відрізняються від звичайних Golf переднім бампером з інтегрованими в решітку протитуманними фарами та свтлодіодною стрічкою на межі з капотом, особливими колесами на 18 або 19 дюймів, замість стандартних 17-дюймових, стойлером на даху та новим обвісом.

Одна від одної новинки відрізняються шильдиками в центрі дверки багажника та на радіаторній решітці, а також кольоровими акцентами: Golf GTI призначений традиційний червоний, у GTD – сріблясто білий, а у електрифікованого GTE – блакитний. Крім того, можна помітити, що у хетчбеків різне розташування випускних патрубків: у у Golf GTI вони рознесені по бокам, у Golf GTD – спарені зліва, а у Golf GTE – взагалі приховані.

Фото: Volkswagen Golf GTI 2020 / Volkswagen

Volkswagen Golf GTI отримав дволітровий турбомотор з віддачею у 245 к.с. – такий же двигун приводить у рух Cupra Leon і Skoda Octavia RS, представлені трохи раніше. Двигун може працювати у зв’язці з 6МКП або 7-швидкісним “роботом”.

Фото: Volkswagen Golf GTD 2020 / Volkswagen

Volkswagen Golf GTD оснащений дволітровим турбодизелем на 200 к.с., стандартною для нього є роботизована коробка передач.

Фото: Volkswagen Golf GTE 2020 / Volkswagen

Гібридна силова установка Volkswagen Golf GTE ідентична Skoda Octavia RS iV. Вона комбінує 1,4-літровий бензиновий мотор (150 к.с.) з 85-кіловатним електромотором, забезпечуючи загальну віддачу у 245 к.с. Живлення для електромотора забезпечує батарея на 13 кіловат-годин, її ресурсу достатньо, аби проїхати до 60 кілометрів без використання бензину.

Вже відомо, що Volkswagen планує поповнити лінійку ще більш потужними виконаннями Golf: 300-сильним GTI TCR та 333-сильним Golf R. Час їх дебюту поки не визначений, а GTI, GTD та GTE наступного тижня можна буде побачити у Женеві.

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