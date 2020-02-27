Горячих модификаций у нового "Гольф" будет три, одна из них дизельная. Но это еще не все.

Хот-хэтчи GTI, GTD и GTE отличаются силовыми установками, но объединены спортивным духом. Новинки представлены вместе, как одно целое, а самое горячее производитель приберег на потом – Golf GTI TCR и Golf R будут еще мощнее и быстрее.

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Golf восьмого поколения дебютировал осенью прошлого года и Volkswagen до сих пор продолжает комплектовать линейку модели различными модификациями. На очереди – спортивные хэтчбеки для водителей с душой гонщика, но без соответствующей лицензии.

Визуально хот-хэтчи отличаются от обычных Golf передним бампером с интегрированными в решетку противотуманными фарами и светодиоидной лентой на границе с капотом, особыми колесами на 18 или 19 дюймов, вместо стандартных 17-дюймовых, стойлером на крыше и новым обвесом.

Друг от друга новинки отличаются шильдиками в центре дверки багажника и на радиаторной решетке, а также цветными акцентами: Golf GTI предназначен традиционный красный, в GTD – серебристо белый, а у электрифицированного GTE – голубой. Кроме того, можно заметить, что у хэтчбеков различное расположение выпускных патрубков: в в Golf GTI они разнесены по бокам, в Golf GTD – спарены слева, а в Golf GTE – вообще скрыты.

Фото: Volkswagen Golf GTI 2020 / Volkswagen

Volkswagen Golf GTI получил двухлитровый турбомотор с отдачей в 245 л.с. – такой же двигатель приводит в движение Cupra Leon и Skoda Octavia RS, представленные чуть раньше. Двигатель может работать в связке с 6МКП или 7-скоростным “роботом”.

Фото: Volkswagen Golf GTD 2020 / Volkswagen

Volkswagen Golf GTD оснащен двухлитровым турбодизелем на 200 л.с., стандартной для него роботизированной коробкой передач.

Фото: Volkswagen Golf GTE 2020 / Volkswagen

Гибридная силовая установка Volkswagen Golf GTE идентичная Skoda Octavia RS iV. Она комбинирует 1,4-литровый бензиновый мотор (150 л.с.) с 85-киловаттным электромотором, обеспечивая общую отдачу в 245 л.с. Питание для электромотора обеспечивает батарея на 13 киловатт-часов, ее ресурса достаточно, чтобы проехать до 60 километров без использования бензина.

Уже известно, что Volkswagen планирует пополнить линейку еще более мощными выполнением Golf: 300-сильным GTI TCR и 333-сильным Golf R. Время их дебюта пока не определено, а GTI, GTD и GTE на следующей неделе можно будет увидеть в Женеве.

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