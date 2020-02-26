Организаторы международного автошоу ожидают значительный наплыв СМИ и посетителей из Азии. Медицинскую справку требовать не будут, но настоятельно советуют пройти дополнительную проверку перед поездкой.

Geneva International Motor Show 2020 – масштабное мероприятие, на котором соберутся десятки тысяч людей со всего мира, и организаторы опасаются возможных случаев заражения опасным вирусом из Китая.

Читайте также: Полиция начала отбирать права за неуплату алиментов

Весь персонал, который будет обслуживать международную выставку, будет проходить медицинскую проверку в обязательном порядке. Также в помещениях “Палэкспо”, где состоится автошоу, проведут дезинфекцию. Участников автосалона, посетителей и представителей СМИ, организаторы призывают пройти дополнительные обследования самостоятельно.

“В контексте эпидемии коронавируса, от которой страдает Китай, Palexpo тщательно следит за ситуацией и возможными последствиями”, – говорится в обращении Женевского выставочного центра. “Призываем участников выставки из районов риска, провести медицинское обследование персонала за 14 дней до прибытия в Швейцарию, чтобы избежать любого риска распространения”.

Также организаторы Женевского автосалона сообщают о тесном сотрудничестве с Главным управлением здравоохранения для разработки плана санитарных мероприятий.

Напомним, Пекинский автосалон был отменен из-за коронавируса