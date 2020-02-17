Автосалон в Пекине, запланированный на 21-30 апреля, будет смещен на более поздние даты, сказано на официальном сайте выставки. Причина: "защита гостей и участников от эпидемии коронавируса".

Предположения о том, что Пекинский автосалон будет отменен, высказывались и ранее, однако теперь эту информацию подтвердили официально. Это далеко не первое мероприятие в стране, отложенное из-за вспышки коронавируса. Ранее аналогичное решение приняли организаторы инвестиционной конференции Credit Suisse Group AG, а правительство впервые за несколько десятилетий может перенести весеннюю сессию Всекитайского собрания народных представителей.

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Что же касается Пекинского автосалона, то он проводится с 1900 года раз в два года, чередуясь с Шанхайским моторшоу. Традиционно наибольшее количество премьер выставки предназначено для внутреннего рынка. В 2018 году участники заняли восемь павильонов общей площадью 220 тысяч квадратных метров, выставили более 1000 автомобилей, 105 из которых имели статус новинок.

Эпидемия коронавируса, очагом распространения которого стал китайский город Ухань в провинции Хубэй, отразилась на автомобильной промышленности. Многие автопроизводители и производители комплектующих приостановили работу на заводах, причем не только внутри страны, но и за рубежом. Первой компанией, которая ввела режим простоя за пределами Китая, стала Hyundai, которая объявила о прекращении выпуска машин на предприятии в Южной Корее.

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