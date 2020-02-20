Одно из крупнейших автошоу мира GIMS-2020, которое начнется 3 марта, будет богатым на автопремьеры.

Автошоу Geneva Inetrnational Motor Show 2020 (GIMS-2020), более известное как Женевский автосалон, в этом году пройдет с 5 по 15 марта 2020 года. Представители прессы увидят новинки на несколько дней раньше – со 2 по 4 марта. А за день до этого, 2 марта, состоится церемония награждения Лучшего автомобиля Европы – Car of the Year 2020.

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Автошоу в Женеве традиционно проходит в помещении выставочного центра PalExpo, который находится недалеко от аэропорта. На первые дни выставки все отели Женевы заняты, поэтому лучше приехать на шоу чуть позже, в дни для публики. Стоимость билета для взрослого – 16 швейцарских франков (около 400 гривен).

В Женевском мотор-шоу 2020 примут участие такие бренды: Alpine, AMG, Aston Martin, Audi,Bentley, Bugatti, Changan, FCA Group (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep), Honda, Hyundai, Kia, Koenigsegg, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Pininfarina Polestar, Rolls-Royce, SEAT, SKODA, Smart, Toyota, Volkswagen. В то же время, многие автомобильные бренды отказались от участия в моторшоу в Женеве.

Напомним, что Франкфуртского автошоу больше не будет.