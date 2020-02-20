Одне з найбільших автошоу світу GIMS-2020, яке розпочнеться 3 березня, буде багатим на автопрем’єри.

Автошоу Geneva Inetrnational Motor Show 2020 (GIMS-2020), більш відоме як Женевський автосалон, цьогоріч пройде з 5 до 15 березня 2020 року. Представники преси побачать новинки на кілька днів раніше – з 2 по 4 березня. А за день до цього, 2 березня, відбудеться церемонія нагородження Кращого автомобіля Європи – Car of the Year 2020.

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Автошоу в Женеві традиційно відбувається в приміщенні виставкового центру PalExpo, який розміщується недалеко від аеропорту. На перші дні виставки всі готелі Женеви зайняті, тож краще приїхати на шоу трохи пізніше, в дні для публіки. Вартість квитка для дорослого – 16 швейцарських франків (близько 400 гривень).

На Женевському мотор-шоу 2020 братимуть участь такі бренди: Alpine, AMG, Aston Martin, Audi,Bentley, Bugatti, Changan, FCA Group (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep), Honda, Hyundai, Kia, Koenigsegg, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Pininfarina Polestar, Rolls-Royce, SEAT, ŠKODA, Smart, Toyota, Volkswagen. Водночас, багато автомобільних брендів відмовились від участі у Женевському моторшоу.

Нагадаємо, що Франкфуртського автошоу більше не буде.