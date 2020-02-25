Полицейские Белоцерковщины изъяли водительское удостоверение за неуплату алиментов и сразу же выписали протокол за управление автомобилем без "прав".

В селе Ивановка группа реагирования патрульной полиции во время несения службы остановили автомобиль "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 33-летний мужчина.

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Во время проверки водителя по учетам МВД Украины правоохранители установили, что мужчина уклоняется от уплаты алиментов.

В связи с чем в государственной исполнительной службе открыто соответствующее производство. Одним из ограничений, которое распространялось на правонарушителя, было установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами.

Соответствии с процессуальными нормами полицейские изъяли у молодого его водительское удостоверение и составили протокол по ч.3 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КоАП.

Административный материал направят в суд, который примет законное решение останется ли мужчина в статусе водителя.

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