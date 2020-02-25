Поліцейські Білоцерківщини вилучили посвідчення водія за несплату аліментів та відразу ж виписали протокол за керування авто без "прав".

У селі Іванівка група реагування патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль “ВАЗ-2106”, за кермом якого знаходився 33-річний чоловік.

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Під час перевірки водія по облікам МВС України правоохоронці встановили, що чоловік ухиляється від сплати аліментів.

У зв'язку з чим в державній виконавчій службі відкрито відповідне провадження. Одним з обмежень, яке поширювалось на правопорушника, було встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.

Відповідно до процесуальних норм поліцейські вилучили у молодика його водійське посвідчення та склали протокол за ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП.

Адміністративній матеріал направлять до суду, який прийме законне рішення чи залишиться чоловік в статусі керманича.

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