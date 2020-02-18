Істотне подорожчання процедури реєстрації газобалонного обладнання призвело до того, що українці просто перестали реєструвати ГБО в "Сервісних центрах МВС".

Про це свідчить статистика, отримана з відкритих даних ГСЦ МВС. Кількість переобладнаних автомобілів (принаймні тих, які цю процедуру офіційно оформили) у січні зменшилась майже в 10 разів.

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Наприклад, у грудні 2019 року було 12,3 тис реєстрацій переобладнань для роботи на газовому пальному, у листопаді – 12,1 тис. В середньому у 2019 році щомісяця 11,5 тис легковиків отримували нові свідоцтва про реєстрацію з "вписаним газом". А у січні 2020-го лише 1359 легкових авто було офіційно переоформлено після встановлення ГБО.

В 2020 році для реєстрації ГБО потрібні наступні документи:

Паспорт власника автомобіля, його ІПН код;

Акт прийому-передачі авто (видає СТО, яке встановлювало ГБО);

Свідоцтво про погодження конструкції (видає СТО);

Сертифікат відповідності (коштує близько $100-150 , видається після перевірки авто експертом окремої організації)

, видається після перевірки авто експертом окремої організації) Наказ керівника підприємства про призначення відповідальної особи (тільки для юросіб).

Нагадаємо, що в 2019 році "Акт відповідності" видавався на СТО, яка встановлювала ГБО. Його ціна була в межах кількох сотень гривень. В результаті реєстрація ГБО обходилась власнику близько 500-600 гривень. Зараз власник авто, якому встановили ГБО, змушений їхати в іншу організацію, яка перевірить, чи правильно встановили ГБО і візьме за таку процедуру $100-150.

Звісно, що за таких обставин переважна більшість автомобілістів, які переобладнали свої автомобілі, воліють не вписувати ГБО в техпаспорт. Формально, це є порушенням, але насправді поліція може оштрафувати за “невписаний газ” хіба що теоретично.

Нагадаємо, чи потрібно вписувати ГБО в техпаспорт і який штраф.