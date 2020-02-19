За оцінками Української газомоторної асоціації, підприємства-посередники, які створені задля сертифікації ГБО, можуть заробляти до 20 млн гривень щомісячно.

Фахівці Української газомоторної асоціації, які об’єднують компанії, що задіяні в галузі встановлення ГБО, оприлюднили подробиці схеми, яка розгорнулась останніми місяцями щодо реєстрації автомобілів з ГБО. Вони нагадали, що з 2010 законодавство в цій сфері не змінювалось, а людей примушують платити на 2500-3000 гривень більше, ніж раніше.

Зокрема, Відповідно п.13 “Порядку переобладнання транспортних засобів”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №607 від 21.07.2010 р. після переобладнання транспортного засобу власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності щодо вимог правил, нормативів і стандартів України.

За результатами такого оцінювання видається акт технічної експертизи або сертифікат відповідності.

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В той же час сьогодні Сервісні центри МВС України перестали приймати Акти технічної експертизи, які обходились власнику у кілька сотень гривень. Такі акти могли видавати приблизно 1000 випробувальних лабораторій, акредитованих НААУ.

Тепер Сервісні центри МВС приймають до розгляду лише сертифікати відповідності. Їх видають лише 8 органів сертифікації, які терміново збільшили кількість своїх філій та представників. Адже один сертифікат у таких лабораторіях коштує вже 2500-3000 гривень. А без нього ГБО тепер не вписують в “техпаспорт” автомобіля.

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Система реєстрації ГБО, яка регламентується Постановою Кабміну, в сівчні 2020 року була порушена двома внутрішніми листами, говориться в заяві Української газомоторної асоціації:

Листа НААУ на адресу ГСЦ МВС України №2-3/2-0294 від 24.01.2020р. за підписом заступника Голови з акредитації НААУ О.С. Крилова Листа Мінінфраструктури №262/39/14-20 від 24.01.2020р. за підписом першого заступника Міністра Д. Абрамовича.

“Листи ґрунтуються на довільному трактуванню положень чинного законодавства та ДСТУ ISO/IEC 17025 в редакції, не чинній на дату направлення таких листів.

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Замість простої та законодавчо регламентованої одностайної процедури оцінки відповідності із оформленням акту технічної експертизи ці листи пропонують користуватись схемою двостадійного оформлення переобладнання: шляхом звернення спочатку до випробувальної лабораторії, а потім - до органу сертифікації, який видасть сертифікат на підставі протоколів випробувань.

Наведена схема не ґрунтується, а навіть більше, суперечить чинному законодавству, нав’язувана система сертифікації не має будь-якого підґрунтя, чинним законодавством не регламентована, не має будь-якого змістовного наповнення, є виключно штучною надбудовою, яка спрямовано на збільшення вартості послуг із оцінки відповідності для споживачів та направлення фінансових потоків через декілька комерційних структур - органів сертифікації, які фактично не надають будь-яких послуг”, - говориться в заяві Асоціації.

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