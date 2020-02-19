По оценкам Украинской газомоторной ассоциации, предприятия-посредники, созданные для сертификации ГБО, могут зарабатывать до 20 млн гривен ежемесячно.

Специалисты Украинской газомоторной ассоциации, которые объединяют компании, задействованные в области установки ГБО, обнародовали подробности схемы, которая развернулась в последние месяцы по регистрации автомобилей с ГБО. Они напомнили, что с 2010 года законодательство в этой сфере не менялось, а людей заставляют платить на 2500-3000 гривен больше, чем раньше.

В частности, в соответствии п.13 "Порядка переоборудования транспортных средств", утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины №607 от 21.07.2010. После переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия по требованиям, правилам, нормативам и стандартам Украины.

По результатам такой оценки выдается акт технической экспертизы или сертификат соответствия.

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В то же время сегодня Сервисные центры МВД Украины перестали принимать акты технической экспертизы, которые обходились владельцу в несколько сотен гривен. Такие акты могли выдавать примерно 1000 испытательных лабораторий, аккредитованных НААУ.

Теперь Сервисные центры МВД принимают к рассмотрению только сертификаты соответствия. Их выдают только 8 органов сертификации, которые срочно увеличили количество своих филиалов и представителей. Ведь один сертификат в таких лабораториях стоит уже 2500-3000 гривен. А без него ГБО теперь не вписывают в "техпаспорт" автомобиля.

Напомним, нужно ли вписывать ГБО в техпаспорт и какой штраф​​​​​​​

Система регистрации ГБО, которая регламентируется Постановлением Кабмина, в январе 2020 года была нарушена двумя внутренними листами, говорится в заявлении Украинской газомоторной ассоциации:

Письма НААУ в адрес ГСЦ МВД Украины №2-3 / 2-0294 от 24.01.2020р. за подписью заместителя Председателя по аккредитации НААУ А.С. Крылова Письма Мининфраструктуры №262 / 39 / 14-20 от 24.01.2020р. за подписью первого заместителя Министра Д. Абрамовича.

"Письма основываются на произвольной трактовке положений действующего законодательства и ДСТУ ISO / IEC 17025 в редакции, действующее на дату направления таких писем.

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Вместо простой и законодательно регламентированной единой процедуры оценки соответствия с оформлением акта технической экспертизы эти письма предлагают пользоваться схемой двухстадийного оформления переоборудования: путем обращения сначала в испытательную лабораторию, а затем – в орган сертификации, который выдаст сертификат на основании протоколов испытаний.

Приведенная схема не основывается, но даже больше, противоречит действующему законодательству, навязываемая система сертификации не имеет каких-либо оснований, действующим законодательством не регламентирована, не имеет какого-либо содержательного наполнения, является исключительно искусственной надстройкой, которая направлена ​​на увеличение стоимости услуг по оценке соответствия потребителей и направления финансовых потоков через несколько коммерческих структур – органов сертификации, которые фактически не оказывают какого-либо услуг", – говорится в заявлении Ассоциации.

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