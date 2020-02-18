Значительное усложнение и существенное подорожание процедуры регистрации газобаллонного оборудования привело к тому, что украинцы просто перестали регистрировать ГБО в "Сервисных центрах МВД".

Об этом свидетельствует статистика, полученная из открытых данных ГСЦ МВД. Количество переоборудованных автомобилей (по крайней мере тех, которые эту процедуру официально оформили) в январе уменьшилось почти в 10 раз.

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Например, в декабре 2019 года было 12,3 тыс регистраций переустановок для работы на газовом топливе, в ноябре – 12,1 тыс. В среднем в 2019 году ежемесячно 11,5 тыс легковушек получали новые свидетельства о регистрации с "вписанным газом". А в январе 2020-го лишь 1 359 легковых авто были официально переоформлены после установки ГБО.

В 2020 году для регистрации ГБО нужны следующие документы:

Паспорт владельца автомобиля, его ИНН код;

Акт приема-передачи авто (выдает СТО, которое устанавливало ГБО);

Свидетельство о согласовании конструкции (выдает СТО);

Сертификат соответствия (стоит около $100-150 , выдается после проверки авто экспертом отдельной организации)

, выдается после проверки авто экспертом отдельной организации) Приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юрлиц).

Напомним, что в 2019 году "Акт соответствия" выдавался СТО, которая устанавливала ГБО. Его цена была в пределах нескольких сотен гривен. В результате, регистрация ГБО обходилась владельцу около 500-600 гривен. Сейчас владелец авто, которому установили ГБО, вынужден ехать в другую организацию, которая проверит, правильно ли установили ГБО и возьмет за такую процедуру $100-150.

Конечно, при таких обстоятельствах подавляющее большинство автомобилистов, переоборудовавших свои автомобили, предпочитают не вписывать ГБО в техпаспорт. Формально, это является нарушением, но на самом деле, полиция может оштрафовать за “невписаный газ” разве что теоретически.

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