У багатьох громадян викликає обурення вимога поліцейських показати їм вміст їхнього багажника, сумки або кишень. Це цілком природньо, адже у ситуації, коли поліцейський заглядає в особисті речі, приємного мало. Тож як діяти, якщо поліцейський вимагає відкрити багажник?

Вимагаючи відкрити багажник автомобіля, поліцейські зазвичай посилаються на Статтю 34 “Закону про поліцію”. Зокрема, на її четверту частину, яка звучить наступним чином:

Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу:

якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб; якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб; якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

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Найбільше питань у водіїв викликає розпливчате формулювання "якщо існує достатньо підстав вважати…". Тут варто згадати що "поверхнева перевірка" є "превентивним заходом" і звернутись до Статті 31 закону про поліцію, зокрема до другої її частини, в якій сказано:

Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Насправді це означає, що поліцейський повинен повідомити конкретну причину проведення поверхневої перевірки і просто слів поліцейського "відкрийте багажник" недостатньо.

Повідомлення причини для проведення поверхневої перевірки поліцейський повинен здійснити без вимоги (підказок) з боку водія. Тобто якщо поліцейський каже, наприклад: "поверхнева перевірка буде проведена на підставі Статті 34 закону про поліцію, оскільки у нас є інформація, що у вас в багажнику знаходиться гранатомет M79", – це конкретна причина і законна вимога.

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Якщо поліцейський не повідомляє причини проведення поверхневої перевірки, а просто вимагає відкрити багажник – його дії незаконні і в такому випадку водій не зобов’язаний відкривати багажник. При цьому водію не обов’язково вимагати у поліцейського конкретики, можна просто відмовити у проведенні поверхневої перевірки, оскільки вона є незаконною.

Крім того варто нагадати, що при проведенні поверхневої перевірки поліцейський не має права торкатись будь-яких речей в автомобілі і самостійно відкривати або вимагати відкрити щось в автомобілі, окрім багажника та/або двері салону.

Важливо: У разі виявлення намірів поліцейського провести поверхневу перевірку усі його подальші дії варто фільмувати на камеру. Ситуації з "півкіло коноплі в газеті "Сельская жизнь", на жаль, трапляються не лише у фільмах.

Більш того, якщо маєте кілька хвилин вільного часу і бачите, що поліція проводить поверхневу перевірку іншого водія – не полінуйтесь зупинитись і зафільмувати дії поліцейських. Якщо вони виявили справжнього злочинця – ваші свідчення можуть стати у нагоді. Якщо ж поліція просто зловживає повноваженнями – ваш доказ допоможе невинуватому громадянину.

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