Минцифры помпезно представило новое приложение "Дія", благодаря которому можно не возить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

После того, как руководители государства помпезно презентовали приложение "Дія", логично было бы дать ссылки на него. Ведь при поиске в Google Play и App Store это приложение не отображается. Однако именно это, самое главное, сделать забыли. "Авто24" исправляет эту ошибку и предоставляет прямые ссылки на закачку приложения для владельцев смартфонов на операционных системах IOS и Android.

Владельцы смартфонов Apple могут скачать приложение "Дия" по этой ссылке:

Для iPhone нужна операционная система iOS 9.0 и более поздняя.

Владельцам смартфонов под OC Android "Дия" доступна здесь:

Для Android – версия 4.1 и более поздняя.

Зарегистрироваться в нем можно с помощью технологии Bank ID или если вы пользователь приложений от "Приватбанка" или "Монобанка" – войдя в них через "Дию".

Поскольку сразу после презентации многие пользователи начали скачивать приложение и регистрироваться в нем, система работает нестабильно. У многих данные не "подтягиваются" либо какого-то из документов нет. Разработчики обещают исправить эту ситуацию в ближайшее время.

Напомним, что регистрация ГБО подорожала на 100 долларов.