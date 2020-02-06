Мінцифри помпезно презентувало новий додаток “Дія“, завдяки якому можна не возити з собою посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після того, як очільники держави помпезно презентували додаток “Дія”, логічно було б дати лінки на неї. Адже при пошуку в Google Play та App Store цей додаток не відображається. Однак саме це, найголовніше, зробити забули. “Авто24” виправляє цю помилку і надає прямі посилання на закачування додатку для власників смартфонів на операційних системах IOS та Android.

Власники смартфонів Apple можуть скачати додаток “Дія“ за цим посиланням:

Для iPhone потрібна операційна система iOS 9.0 та пізніша.

Власникам смартфонів під OC Android “Дія” доступна тут:

Для Android потрібня версія 4.1 та пізніша.

Зареєструватися в ньому можна за допомогою технології Bank ID або якщо ви користувач додатків від “Приватбанку” чи “Мономобанку” – ввійшовши в них через “Дію”.

Оскільки одразу після презентації багато користувачів почали скачувати додаток та реєструватися в ньому, система працює нестабільно. Багато в кого дані не «підтягуються» чи якогось з документів немає. Розробники обіцяють виправити цю ситуацію найближчим часом.

Нагадаємо, що реєстрація ГБО подорожчала на 100 доларів.