Заміна тимчасового посвідчення водія на постійне можлива без візиту в Сервісний центр МВС. Усе можна зробити онлайн.
Якщо у вас закінчився термін дії посвідчення водія виданого вперше на 2 роки його можна замінити на постійне в онлайн режимі. Замовити його онлайн можна через Електронний кабінет водія.
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Алгоритмом дій наступний:
✅ авторизуйтесь в Електронному кабінеті водія
✅ перейдіть у блок "Електронні послуги" та оберіть
"Відновлення та обмін посвідчення водія";
✅ заповніть обов'язкові поля та прикріпіть сканкопію
медичної довідки з обох сторін (.pdf);
✅ оберіть місце отримання документа;
✅ підпишіть заяву КЕП, ВаnkID або MobilID;
✅ сплатіть послугу особистою банківською картою;
✅ перевірте свою електронну пошту - на неї автоматично надійде квитанції про оплату послуги;
✅ після отримання на свою електронну пошту листа від ТСЦ МВС про обробку заявки, направте у відповідь номер квитанції про сплату послуги;
✅ після оновлення посвідчення водія в Електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія з’явиться в застосунку "Дія" протягом доби.
Відтепер можна керувати транспортним засобом відповідної категорії. Отримати пластиковий бланк посвідчення водія можливо тільки після закінчення карантину.
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