Заміна тимчасового посвідчення водія на постійне можлива без візиту в Сервісний центр МВС. Усе можна зробити онлайн.

Якщо у вас закінчився термін дії посвідчення водія виданого вперше на 2 роки його можна замінити на постійне в онлайн режимі. Замовити його онлайн можна через Електронний кабінет водія.

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Алгоритмом дій наступний:

✅ авторизуйтесь в Електронному кабінеті водія

✅ перейдіть у блок "Електронні послуги" та оберіть

"Відновлення та обмін посвідчення водія";

✅ заповніть обов'язкові поля та прикріпіть сканкопію

медичної довідки з обох сторін (.pdf);

✅ оберіть місце отримання документа;

✅ підпишіть заяву КЕП, ВаnkID або MobilID;

✅ сплатіть послугу особистою банківською картою;

✅ перевірте свою електронну пошту - на неї автоматично надійде квитанції про оплату послуги;

✅ після отримання на свою електронну пошту листа від ТСЦ МВС про обробку заявки, направте у відповідь номер квитанції про сплату послуги;

✅ після оновлення посвідчення водія в Електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія з’явиться в застосунку "Дія" протягом доби.

Відтепер можна керувати транспортним засобом відповідної категорії. Отримати пластиковий бланк посвідчення водія можливо тільки після закінчення карантину.

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