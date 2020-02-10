У Німеччині опублікували список автомобілів, які вважаються найнадійнішими в різних вікових категоріях і вартість їх не перевищує 5 000 євро.

Слід наголосити, що вартість вживаних автомобілів в Німеччині в декілька разів нижча, ніж в Україні. При цьому середня зарплата в Україні – 448 євро, а у Німеччині – 3 771 євро.

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Список найнадійніших авто був опублікований вже в 2020 році і фахівці грунтувалися на результатах, які надали станції технічного обслуговування. А ось відбиралися найнадійніші автомобілі за критерієм найкращого показника проходження ТО, а рівень дефекту означає наскільки часто власник цього авто звертався з серйозними поломками.

Автомобілі віком 2-3 роки.

Так, на перше місце у нас вийшов Kia Venga (2010-). Рівень дефектів - 4,3%. Ціна - від 4800 євро. Другу сходинку нашого п'єдесталу займає Toyota Yaris (2011-). Рівень дефектів - 4,4%. Ціна - від 4800 євро. 3-е місце. VW Polo (2009-2017). Рівень дефектів - 4,5%. Ціна - від 4000 євро.

Автомобілі віком 4-5 років.

У цій категорії перше місце зайняв Suzuki SX4 (2006-2015). Рівень дефектів - 6,3%. Ціна - від 3100 євро. За ним розташувався Peugeot 308 (2007-2015). Рівень дефектів - 7,6%. Ціна - від 2500 євро. І бронзову медаль отримує Opel Meriva (2010-2017). Рівень дефектів - 7,8%. Ціна - від 4500 євро.

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Автомобілі віком 6-7 років.

У лідерах цієї категорії, виявилася Mazda2 (2007-2014). Рівень дефектів - 11,1%. Ціна - від 2200 євро. За нею йде VW Golf Plus (2004-2014). Рівень дефектів - 11,1%. Ціна - від 1800 євро. І замикає трійку лідерів Opel Agila B (2008-2014). Рівень дефектів - 11,3%. Ціна - від 2000 євро.

Автомобілі віком 8-9 років.

У цій категорії на першому місці опинився срібний призер попередньої категорії VW Golf Plus (2004-2014). Рівень дефектів - 14,6%. Ціна - від 1800 євро. За ним влаштувався Audi A3 (2003-2012). Рівень дефектів - 15,7%. Ціна - від 1900 євро. І на третьому місці також представник сімейства VAG VW Golf (2008-2012). Рівень дефектів - 16,6%. Ціна - вiд 3800 євро.

Автомобілі віком 10-11 років.

У категорії "старичків" перше місце впевнено займає VW Golf Plus (2004-2014). Рівень дефектів - 17,6%. Ціна - від 1800 євро. Срібло дісталося VW Eos (2006-2015). Рівень дефектів - 21,2%. Ціна - від 3500 євро. Ну і на останньому місці опинився Ford Fusion (2002-2012). Рівень дефектів - 21,8%. Ціна - від 1000 євро.

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