В Германии опубликовали список автомобилей, которые считаются самыми надежными в разных возрастных категориях и стоимость их не превышает 5 000 евро.

Следует отметить, что стоимость подержанных автомобилей в Германии в несколько раз ниже, чем в Украине. При этом средняя зарплата в Украине – 448 евро, а в Германии – 3 771 евро.

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Список самых надежных авто был опубликован уже в 2020 году, и специалисты основывались на результатах, которые предоставили станции технического обслуживания. Отбирались самые надежные автомобили по критерию наилучшего показателя прохождения ТО, а уровень дефекта означает насколько часто владелец этого авто обращался с серьезными поломками.

Автомобили возрастом 2-3 года.

Так, на первое место у нас вышел Kia Venga (2010-). Уровень дефектов - 4,3%. Цена - от 4800 евро. Вторую ступеньку нашего пьедестала занимает Toyota Yaris (2011-). Уровень дефектов - 4,4%. Цена - от 4800 евро. 3-е место. VW Polo (2009-2017). Уровень дефектов - 4,5%. Цена - от 4000 евро.

Автомобили в возрасте 4-5 лет.

В этой категории первое место занял Suzuki SX4 (2006-2015). Уровень дефектов - 6,3%. Цена - от 3100 евро. За ним расположился Peugeot 308 (2007-2015). Уровень дефектов - 7,6%. Цена - от 2500 евро. И бронзовую медаль получает Opel Meriva (2010-2017). Уровень дефектов - 7,8%. Цена - от 4500 евро.

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Автомобили возрастом 6-7 лет.

В лидерах этой категории, оказалась Mazda2 (2007-2014). Уровень дефектов - 11,1%. Цена - от 2200 евро. За ней идет VW Golf Plus (2004-2014). Уровень дефектов - 11,1%. Цена - от 1800 евро. И замыкает тройку лидеров Opel Agila B (2008-2014). Уровень дефектов - 11,3%. Цена - от 2000 евро.

Автомобили возрастом 8-9 лет.

В этой категории на первом месте оказался серебряный призер предыдущей категории VW Golf Plus (2004-2014). Уровень дефектов - 14,6%. Цена - от 1800 евро. За ним устроился Audi A3 (2003-2012). Уровень дефектов - 15,7%. Цена - от 1900 евро. И на третьем месте также представитель семейства VAG VW Golf (2008-2012). Уровень дефектов - 16,6%. Цена - от 3800 евро.

Автомобили возрастом 10-11 лет.

В категории "старичков" первое место уверенно занимает VW Golf Plus (2004-2014). Уровень дефектов - 17,6%. Цена - от 1800 евро. Серебро досталось VW Eos (2006-2015). Уровень дефектов - 21,2%. Цена - от 3500 евро. Ну и на последнем месте оказался Ford Fusion (2002-2012). Уровень дефектов - 21,8%. Цена - от 1000 евро.

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