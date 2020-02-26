Організатори міжнародного автошоу очікують значний наплив ЗМІ та відвідувачів з Азії. Медичну довідку вимагати не будуть, але наполегливо радять пройти додаткову перевірку, перед поїздкою.

Geneva International Motor Show 2020 – масштабний захід, на якому зберуться десятки тисяч людей з усього світу і організатори побоюються можливих випадків зараження небезпечним вірусом з Китаю.

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Увесь персонал, що буде обслуговувати міжнародну виставку, проходитиме медичну перевірку в обов’язковому порядку. Також у приміщеннях “Палекспо”, де відбудеться автошоу, проведуть дезінфекцію. Учасників автосалону, відвідувачів та представників ЗМІ організатори закликають пройти додаткові обстеження самостійно.

“В контексті епідемії коронавірусу, від якої страждає Китай, Palexpo ретельно стежить за ситуацією та можливими наслідками”, – йдеться у зверненні Женевського виставкового центру. “Закликаємо учасників виставки з районів ризику, провести медичне обстеження персоналу за 14 днів до прибуття до Швейцарії, щоб уникнути будь-якого ризику розповсюдження”.

Також організатори Женевського автосалону повідомляють про тісну співпрацю з Головним управлінням охорони здоров'я для розробки плану санітарних заходів та можливих випадків зараження.

Нагадаємо, Пекінський автосалон був скасований, через коронавірус