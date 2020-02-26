Слухи получили официальное подтверждение – южнокорейский производитель будет украшать свои машины шильдиками нового образца.

"Новая эмблема похожа на логотип концепт-кара Imagine by Kia, но будет выглядеть несколько иначе", – заявил президент Kia Motors Пак Хан-Ву в интервью Korean car Blog. Уже назначенное время появления нового шильдика на серийных машинах.

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В марте прошлого года Kia представила концепт Imagine, а в декабре Корейская служба по правам интеллектуальной собственности опубликовала запрос на регистрацию товарного знака от Kia с новым логотипом. Теперь же компания официально подтвердила эту информацию. Новый логотип должен появиться на версионных автомобилях марки уже в октябре этого года.

Фото: концепт Kia Futuron с новым логотипом и актуальной эмблемой на экране сзади / Korean car Blog

Нынешний логотип Kia появился в 2004 году. Само название бренда состоит из иероглифа ki (起), что означает "зарождение", и символа A (亞), который символизирует Восток, то есть Азию.

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