Чутки отримали офіційне підтвердження – південнокорейський виробник прикрашатиме свої машиин шильдиками нового зразка.

“Нова емблема схожа на логотип концепт-кара Imagine by Kia, але виглядатиме трохи інакше”, – заявив президент Kia Motors Пак Хан-Ву в інтерв'ю Korean car Blog. Вже призначений час появи нового шильдика на серійних машинах.

Також цікаво: Kia Sorento 2021 представлений офіційно

У березні минулого року Kia представила концепт Imagine, а у грудні Корейська служба з прав інтелектуальної власності опублікувала запит на реєстрацію товарного знака від Kia з новим логотипом. Тепер ж компанія офіційно підтвердила цю інформацію. Новий логотип повинен з’явитись на версійних автомобілях марки вже у жовтні цього року.

Фото: концепт Kia Futuron з новим логотипом і актуальною емблемою на екрані позаду / Korean car Blog

Нинішній логотип Kia з'явився в 2004 році. Сама назва бренду складається з ієрогліфа ki (起), що означає “зародження”, та символу A (亞), який символізує Схід, тобто Азію.

Читайте також: Відвідувачів Женевського автосалону з "регіону ризику" просять перевіритись на коронавірус