Премиальный бренд Citroen везет в Женеву потрясающий концепт с острыми углами, хищным характером и техникой будущего.

Вчера, 25 февраля марка DS Automobiles обнародовала информацию о люксовом седане DS 9, который отпразднует мировую премьеру в Женеве и поступит в продажу еще до конца этого года. А сегодня французская марка представила автомобиль для завтра – концепт DS Aero Sport Lounge.

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Концепт представляет собой электрический кроссовер с купеобразным кузовом, гипотетической 680-сильной установкой от болида Формула-E, передовой электроникой и эко-материалами в салоне. DS Automobiles называет концепт Aero Sport Lounge “прелюдией к следующим креациям”.

Пятиметровый кузов кросс-купе имеет выверенную аэродинамику, каждый изгиб, каждое ребро здесь работает на оптимизацию воздушных потоков. Шоукар получил большие 23-дюймовые колеса и прозрачную крышу – эти вещи уже в ближайшие годы станут обычным делом для серийных автомобилей.

Для отделки салона используется плетеное трехкомпонентное микроволокно, а также маркетри (искусство и ремесло нанесения шпона для формирования декоративных узоров, рисунков) из соломы от ателье Lison de Caunes, по технологии семнадцатого века.

Привычной панели приборов у концепта нет, вместо нее – проекция на лобовом стекле. Управление функциями автомобиля осуществляется жестами и голосом, взаимодействуя с виртуальным помощником Iris.

Фото: концепт DS Aero Sport Lounge / DS Automobiles

Aero Sport Lounge предусматривает оснащение не хуже, чем у агрегата, болида DS Techeetah из серии Formula E – 680-сильный электромотор и батарея емкостью 110 киловатт-часов. Ускорение от 0 до 100 км/ч – 2,8 секунды. Запас хода на одном заряде – 650 километров.

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