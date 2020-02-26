Преміальний бренд Citroen везе до Женеви приголомшливий концепт з гострими кутами, хижим характером та технікою майбутнього.

Учора, 25 лютого марка DS Automobiles оприлюднила інформацію про люксовий седан DS 9, котрий відсвяткує світову прем’єру в Женеві і надійде у продаж ще до кінця цього року. А сьогодні французька марка представила автомобіль для завтра – концепт DS Aero Sport Lounge.

Також цікаво: Polestar Precept: йеті зі Швеції їде до Швейцарії

Концепт являє собою електричний кросовер з купеподібним кузовом, гіпотетичною 680-сильною установкою від боліда Формула-E, передовою електронікою та еко-матеріалами в салоні. DS Automobiles називає концепт Aero Sport Lounge “прелюдією до наступних креацій”.

П‘ятиметровий кузов крос-купе має вивірену аеродинаміку, кожен вигин, кожне ребро тут працює на оптимізацію повітряних потоків. Шоукар отримав великі 23-дюймові колеса та прозорий дах – ці речі вже в найближчі роки стануть звичною справою для серійних автомобілів.

Для оздоблення салону використовується плетене трикомпонентне мікроволокно, а також маркетрі (мистецтво і ремесло нанесення шпону для формування декоративних візерунків, малюнків) з соломи від ательє Lison de Caunes, за технологією сімнадцятого століття.

Звичної панелі приладів у концепта немає, замість неї – проекція на лобовому склі. Управління функціями автомобіля здійснюється жестами та голосом, взаємодіючи з віртуальним помічником Iris.

Фото: концепт DS Aero Sport Lounge / DS Automobiles

Aero Sport Lounge передбачає оснащення чимось, не гіршим за агрегат боліда DS Techeetah з серії Formula E – 680-сильний електромотор та батарея ємністю 110 кіловат-годин. Прискорення від 0 до 100 км/год – 2,8 секунди. Запас ходу на одному заряді – 650 кілометрів.

Також цікаво: Cadillac покаже свій перший електричний кросовер у квітні