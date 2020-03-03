Чешская версия Volkswagen Golf GTE будет доступна исключительно с "автоматом".

Rally Sport Skoda Octavia образца 2020-2021 года первой из всех моделей чешского производителя получила гибридную силовую установку.

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В техническом плане новая Octavia RS iV почти идентична Volkswagen Golf GTE и Cupra Leon PHEV. По крайней мере, под капотом у нее тот же 1,4-литровый бензиновый мотор, которому помогает электромотор и компактная батарея на 13 киловатт-часов. Совокупная отдача силовой установки составляет 242 к.с.

Гибридный агрегат позволяет неплохо экономить на топливе, а также обеспечивает лучшую динамику: без помощи ДВС горячая Octavia способна проехать до 55 километров, а от 0 до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 7,3 секунды. Максимальная скорость – 225 км/час. Полная зарядка от домашней розетки займет шесть часов, но можно сократить это время до трех с половиной часов, используя Wallbox.

Плагин-гибриду выделили собственный набор колесных дисков на 18 или 19 дюймов, агрессивный обвес с аккуратными спойлерами на корме и сдвоенными патрубками выпускной системы. Внутри RS iV отличается спортивными креслами и рулем с кожаной отделкой.

Фото: Skoda Octavia RS iV / Skoda

Старт продаж новой Skoda Octavia RS iV производитель планируется начать позже в этом году, а вслед за ней представит горячие версии модели с 2.0 TSI и 2.0 TDI.

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