Ним названий новий хетчбек Peugeot 208, який з'явився не лише в бензиновій і дизельній версії, але і електричній.

Журі Міжнародного конкурсу Car of the Year 2020 в Женеві оголосило підсумки конкурсу. Кращим автомобілем Європи за версією COTY-2020 став французький хетчбек Peugeot 208.

Новинка, представлена на ринку не тільки з двигунами внутрішнього згоряння, але і з електроприводом, обійшла 6 конкурентів, серед яких Tesla Model 3 і Porsche Taycan.

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Ось результати голосування журі car of the Year 2020:

Peugeot 208 | 281 бал Tesla Model 3 | 242 бали Porsche Taycan | 222 бали Renault Clio | 211 бал Ford Puma | 209 балів Toyota Corolla | 152 бали BMW 1-ї серии | 133 бали.

Журі конкурсу складалося з 60 членів з 23 країн. Українського представника в цьому конкурсі немає, хоча є з Росії.

Цікаво, що Peugeot входить до трійки брендів з найбільшою кількістю нагород в історії «Європейського Авто року» з шістьма трофеями. Ця престижна нагорода входить до числа дванадцяти інших міжнародних призів, який новий Peugeot 208 вже завоював з моменту презентації в Європі.

Напомним, что в Україні названи ціни на Peugeot 2008.