Це рішення прийнято за три дні до відкриття виставки для преси.

90-а виставка GIMS Женевський автосалон 2020, яка повинна відкритись для ЗМІ з 2 березня, а для широкої громадськості з 5 по 15 березня 2020 року, не відбудеться. Про це заявили організатори на сайті автоподії.

Відміна сталася через рішення швейцарської влади від 28 лютого 2020 р. заборонити будь-які збори людей в кількості більше 1000 осіб через появу в країні перших випадків коронавірусу.

Організатори пишуть: "Ми шкодуємо, але здоров'я всіх учасників – це наш головний пріоритет. Це форс-мажор та величезні збитки для виробників, які вклали великі кошти у свою присутність у Женеві. Однак ми переконані, що вони зрозуміють це рішення ", – сказав Моріс Турреттіні, голова правління Фонду. Ми хотіли б щиро подякувати всім, хто брав участь в організації GIMS 2020 року.

Придбані квитки на подію будуть повернені.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують спад продажів через коронавірус.