Это решение принято за три дня до открытия выставки для прессы.

90-ая выставка GIMS Женевский автосалон 2020, которая должна открыться для СМИ со 2 марта, а для широкой общественности с 5 по 15 марта 2020 года, не произойдет. Об этом заявили организаторы на сайте автомероприятия.

Отмена произошла из-за решения швейцарских властей от 28 февраля 2020 года запретить любые собрания людей в количестве более 1000 человек из-за возникновения в стране первых случаев коронавируса.

Организаторы пишут: "Мы сожалеем, но здоровье всех участников – это наш главный приоритет. Это форс-мажор и огромные убытки для производителей, которые вложили большие средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение", – сказал Морис Турреттини, председатель правления Фонда. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в организации GIMS 2020 года.

Приобретенные билеты на событие будут возвращены.

Напомним, что аналитики прогнозируют спад продаж из-за коронавируса.