Агентство по оценке кредитных рейтингов Moody's Investor Service снизило ожидания продаж автомобилей в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса.

Агентство заявило, что ожидает падение глобального объема продаж автомобилей на 2,5% в 2020 году, что ниже предыдущей оценки на 0,9%.

Moody's сохранило "негативный" прогноз в этом секторе и заявило, что ожидает восстановления мировых продаж в 2021 году, однако не очень существенно, прирост составит 1,5%.

Сейчас агентство ожидает, что продажи автомобилей в Китае в 2020 году упадут на 2,9% (хотя прогнозировали рост на 1%).

Напомним, что китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) предупредила, что ожидает значительного снижения уровня производства и продаж в Китае в феврале из-за вспышки коронавируса.