За первую половину февраля продажи легковых автомобилей в Китае упали на 92 процента относительно того же периода прошлого года.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в первую неделю этого месяца среднесуточные значения снизились на 96 процентов.

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CAAM прогнозирует падение автомобильного рынка Китая в феврале на 70 процентов, а в январе-феврале – на 40 процентов по сравнению с результатами тех же месяцев 2019 года. При этом в ассоциации учитывают только легковые автомобили, без легкого коммерческого транспорта. В первой половине февраля дилерские центры были пустые, так как люди сидели дома из-за эпидемии коронавируса. На второй неделе автосалоны возобновили деятельность и в среднем продавали в день около четырех тысяч машин, что на 89 процентов меньше показателя второй недели февраля 2019 года. К концу третьей недели ожидается оживление продаж.

Спрос на автомобили в Китае сокращается второй год подряд и еще до вспышки коронавируса предполагалось, что 2020 год местный авторынок закончит в минусе. Одной из возможных мер по восстановлению рынка может стать продолжение государственных субсидий при покупке электромобилей, сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники.

В 2018 году в Китае было зафиксировано первое за 28 лет падение продаж новых автомобилей. По итогам года дилеры реализовали 28,1 миллиона машин, что на 2,8 процента меньше, чем в 2017 году. В 2019 рынок просел на 9,3 процента – до 21,4 миллионов проданных экземпляров.

Эпидемия коронавируса, центром распространения которой стала провинция Хубэй, отразилась и на мировом автопроме. Несколько автопроизводителей вынуждены были приостановить работу китайских и зарубежных заводов. Также остановлены поставки комплектующих на предприятия за пределами страны.

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